Šestoro ljudi ubijeno je u četvrtak navečer u masovnoj pucnjavi u gradu Plymouthu na jugozapadu Engleske, u incidentu koji je ministar unutarnjih poslova opisao kao "šokantan".

Policija je potvrdila taj podatak i rekla da on uključuju i napadača, ali nije jasno je li se on sam ubio ili ga je policija ustrijelila.

Policija je događaj kvalificirala kao "ozbiljni incident s vatrenim oružjem", i napomenula da vjeruje da je situacija pod kontrolom.

Sharron Turner (57), koja živi kod mjesta pucnjave, rekla je za The Times da je naoružani napadač naoružan poluautomatskim oružjem upucao mladu majku i njezinu kćer staru oko pet godina.

Nakon toga, napadač je pobjegao kroz park iz kuće i ustrijelio dvije osobe koje su šetale s psima, izvijestio je The Times.

Lokalni zastupnik Johnny Mercer rekao je na Twitteru da incident "nije povezan s terorom".

The incident is not terror related, and neither is the suspect on the run in Plymouth. Remain calm. It is for the Police to confirm further details. Do not repost chatter or gossip; work with them. We have the best cops in the land.