Na Floridi u Miamiju u masovnoj pucnjavi ubijeno je dvoje ljudi, a ranjeno najmanje 25. Pucnjava se dogodila ispred kluba u kojem se održavao koncert, javlja AP.

Bijeli automobil marke Nissan Pathfinder parkirao je ispred kluba u kojem se odražavao koncert između ponoći i 1 sat po lokalnom vremenu. Trojica napadača naoružana puškama i pišoljima zapucala su na ljude okupljene pred dvoranom. Ubili su dvoje ljudi i ranili između 20 i 25 osoba, a policija ih intenzivno traži, javlja CNN. Jedna ranjena osoba u kritičnom je stanju.

"Na mjestu sam još jednog ciljanog i kukavičkog čina oružanog nasilja gdje je ranjeno više od 20 osoba, a dvije su nažalost preminule. To su bila hladnokrvna ubojstva. Pucali su direktno u gomilu i tražit ćemo pravdu. Moja najdublja sućut obiteljima žrtava", napisao je ne Twitteru ravnatelj policije Alfredo Ramirez III.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.