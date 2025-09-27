Užas u bolnici! Umrlo šestero djece, sumnja se na infekciju: "Mislila sam da je to najsterilniji odjel"

Šestero djece preminulo je na odjelu intenzivne njege u dječjoj bolnici Sveta Marija u Iașiju, na istoku Rumunjske, nakon sumnje da su se zarazili bakterijom Serratia marcescens.

Zbog toga je pokrenuta epidemiološka istraga, a ministar zdravstva Alexandru Rogobete poslao je i svoj inspekcijski tim.

Bakterija Serratia marcescens kod zdravih ljudi rijetko izaziva probleme, no kod pacijenata oslabljenog imuniteta ili onih koji se nalaze na bolničkom liječenju može uzrokovati teške infekcije. Voli vlažno okruženje i posebno je opasna u bolničkim uvjetima, piše Maszol.

Privremeno zatvoreno krilo bolnice

Ravnateljica bolnice Cătălina Ionescu izjavila je da su 16. rujna ograničili prijem pacijenata u krilo zgrade gdje je smještena intenzivna njega te uzeli uzorke kako bi otkrili izvor zaraze. No, prema ministru Rogobeteu, bolnica nije na vrijeme zatvorila odjel niti pravodobno obavijestila Zavod za javno zdravstvo – prvi slučaj pojavio se 13. rujna, a vlasti su obaviještene tek sa šestodnevnim zakašnjenjem, dok je Ministarstvo saznalo tek 26. rujna.

Inspekcija je privremeno zatvorila krilo bolnice, a iako još nije potvrđeno da je svih šestero djece umrlo zbog bakterijske infekcije, ministar je postupanje bolnice nazvao neprihvatljivim. “Sve se to događa 2025., iako već mjesecima govorimo o novim protokolima za smanjenje infekcija”, rekao je.

Predsjednik izrazio sućut obiteljima

Predsjednik Rumunjske Nicușor Dan izrazio je sućut obiteljima i slučaj nazvao "neprihvatljivom tragedijom". Zatražio je potpunu transparentnost istrage i javno objavljivanje izvješća, ističući da je riječ o još jednom dokazu da bolničke infekcije i zastarjela infrastruktura ozbiljno ugrožavaju pacijente. Pozvao je vladu da hitno izradi plan za borbu protiv bolničkih infekcija i podsjetio da Rumunjskoj trebaju nove bolnice i stvarna ulaganja u odjele intenzivne njege.

Policija je, iako nitko nije podnio prijavu, pokrenula postupak po službenoj dužnosti. Premijer Ilie Bolojan također je izrazio sućut te obećao da će, ako se utvrdi odgovornost, kazne biti neizbježne.

Majka preminulog djeteta izjavila je da se osoblje nije uvijek pridržavalo higijenskih pravila: "Mislila sam da je to najsterilniji odjel, a pokazalo se da je najzaraženiji. Sad znam da su tamo praktički umirali."