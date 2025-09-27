Obavijesti Foto Video Pretražite
NA ISTOKU RUMUNJSKE

Užas u bolnici! Umrlo šestero djece, sumnja se na infekciju: "Mislila sam da je to najsterilniji odjel"

Piše I. B., 27. rujna 2025. @ 17:01 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Ministar zdravstva optužuje bolnicu za zakašnjelu reakciju, a predsjednik zahtijeva transparentnost u istrazi.
