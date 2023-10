FOTO/VIDEO Svjetske sile vode tihi rat zbog sukoba na Bliskom istoku, a nedužni civili stradavaju: "Situacija u Gazi je jako, jako loša"

broj stradale djece u Gazi prešao tri tisuće

ministar Goran Grlić Radman otputovao u Tel Aviv

Francuska u pomoć bolnicama u Gazi šalje nosač helikoptera

Iran zaprijetio SAD-u

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

22:49 Postavljena je instalacija ispred Teddy Stadiuma s fotografijama ljudi koje je otela militantska skupina Hamas.

Instalacija s fotografijama ljudi koje su oteli hamasovci ispred Teddy Stadiuma (Foto: Afp)

22:41 Dobrotvorna organizacija ActionAid upozorava na problem nestašice hrane, vode, lijekova i osnovnih životnih potrepština.

Heba, koja se trenutno nalazi u skloništu UN-a rekla je ActionAidu s kakvim se izazovima susreću.

"Situacija u Gazi je jako, jako loša. U supermarketu nema hrane, nema konzervi, nema hrane. Što se tiče kruha, moramo čekati u redu, idemo u šest ujutro i čekamo do popodneva da ga uzmemo - ako ga uopće uspijete nabaviti. Voda koju pijemo nije za ljude", rekla je.

🚨 Bisan, a young humanitarian activist with ActionAid Palestine, shares another urgent update from Al-Shifa hospital, where medicine, water and fuel have now ran out 🚨



Join the global movement demanding an immediate #CeasefireNOW:https://t.co/C5gKyRcmf5 pic.twitter.com/wokFT0DqVQ — ActionAid (@ActionAid) October 26, 2023

22:33 Izrael je pozvao Moskvu za potjera izaslanstvo Hamasa. Ono je posjetilo Moskvu radi pregovora o oslobađanju stranih talaca, objavile su ruske novinske agencije.

20:30 Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je dokument na koji navodno sarži imena i brojeve osobnih iskaznica više od sedam tisuća ubijenih Palestinaca koji su ubijeni tijekom izraelskih napada, javlja Sky News.

20:15 Izraelski ministar obrane Yoav Gallant rekao je da njegova zemlja nema interesa u ratu ni s kim osim s Hamasom.

Vodimo rat na južnom frontu protiv Hamasa. Spremni smo za bilo kakav razvoj događaja na sjeveru. Hezbolah trpi mnoge gubitke, međutim nemamo interesa širiti rat", rekao je i dodao da kopnena invazija nije daleko, a ona će početi kada se za to steknu uvjeti.

19:52 Humanitarnu katastrofu u Gazi za Dnevnik Nove TV komentirao je glasnogovornik WHO-a Tarik Jašarević.

19:33 Sukobi na Bliskom istoku tema su i na jesenskom samitu čelnika država članica EU koji se razilaze u stavovima o ratu. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

18:45 Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir-Abdollahian rekao je da SAD neće biti pošteđen vatre ako izraelska odmazda u Gazi ne prestane.

"Iskreno govorim američkim državnicima koji sada upravljaju genocidom u Palestini da ne pozdravljamo širenje rata u regiji", kazao je na sastanku UN-a.

18:14 Agencija UN-a za pomoć i rad UNRWA u Gazi paralizirana je zbog nedostatka goriva. Izrael inzistira na tome da zalihe postoje, ali da ih kontrolira Hamas.

"Postoje li druge zalihe goriva u Gazi ili ne, to nam nije od izravne važnosti. Mi smo ljudska agencija i ne bismo trebali moliti za gorivo da ispunimo naše operacije", rekla je glasnogovornica UNRWA-e Tamara Alrifai za CNN.

17:59 "Ovom čovjeku, masovnom ubojici ili bilo kojem drugom predstavniku terorističkog režima u Irani nije mjesto u UN-u", rekao je izraelski veleposlanik u UN-u Gilad Erdan na hitnom sastanku, pritom misleći na palestinskog predstavnika Riyada Mansoura i Izrael.

Rekao je da je Iran poznat kao država broj jedan u svijetu koja sponzorira terorizam i koja ima krv tisuće Izraelaca na svojim rukama jer obučava, financira i naoružava Hamas.

"Nijedan horor-film ne može se usporediti s čistom brutalnošću koju je Hamas izveo", dodao je Erdan.

Uslijedilo je to nakon što je Mansour emotivno potresen držao govor. "Ništa ne može opravdati ubojstvo ijednog palestinskog djeteta. Ništa, baš ništa", rekao je, između ostalog, palestinski veleposlanik.

17:45 Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da se Zapad ne pridržava međunarodnog prava jer u Gazi umiru muslimani.

"Koliko još djece mora umrijeti prije negoli Europska komisija pozove na prekid vatre? Koliko još tona bombi mora pasti na Gazu prije negoli Vijeće sigurnosti UN-a nešto poduzme?" upitao je Erdogan i prozvao zapadne zemlje jer podupiru Izrael umjesto da ostanu suzdržane.

U očima Turske ne postoji razlika između djece Gaze, Palestine, Izraela i Sirije.

17:30 Prema glasnogovorniku oružanog krila Hamasa Abuu Obaidi, oko 50 talaca držanih u Gazi ubijeno je u izraelskim zračnim napadima.

Visoki vođa Hamasa Khaled Meeshal ranije je rekao za Sky News da su ubijena 22 taoca.

17:15 Francuski nosač helikoptera Tonnerre plovi u četvrtak prema istočnom Sredozemlju kako bi pružio podršku bolnicama u Gazi koje se suočavaju s velikim brojem žrtava nakon izraelskih zračnih napada te nestašicom goriva i medicinskih potrepština.

Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da šalje nosač kako bi pomogao stanovnicima Gaze da dođu do lijekova i medicinske skrbi.

Francusko ministarstvo obrane priopćilo je da je uloga 199 metara dugog bojnog broda pružiti humanitarnu podršku, no nije jasno znači li to samo dostavu medicinskih zaliha u pojas Gaze ili i liječenje Palestinaca na brodu.

Tonnerre, koji može prevoziti vojne helikoptere, tenkove i amfibije, također može poslužiti kao plutajuća bolnica s desecima ležajeva, jedinicom za radiologiju i dvjema kirurškim salama, stoji na internetskoj stranici ministarstva.

17:05 Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman otputovao je u Tel Aviv, gdje se susreo s izraelskim kolegom Cohenom.

Njegov je dolazak u Izrael, kaže, izraz podrške i solidarnosti Hrvatske vlade državi Izrael nakon brutalnog Hamasova terorističkog napada. S Cohenom je, kaže, razgovarao i o hrvatskim državljanima koji čekaju evakuaciju.

"U kontekstu humanitarne i razvojne pomoći za civile u pojasu Gaze zamolio sam kolegu Elija Cohena pomoć za izlazak civila s hrvatskim ispravama iz pojasa Gaze, a koji su se prijavili za evakuaciju", kazao je ministar.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je odlučila uputiti žurnu humanitarnu pomoć civilima pojasa Gaze u iznosu od 250.000 eura. Hrvatska trajno zagovara nastavak razvojne i humanitarne pomoći Europske unije palestinskim građanima.

16:50 Španjolska ministrica za socijalna prava Ione Belarra pozvala je na podizanje optužnice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua pred Međunarodnim kaznenim sudom (ICC) u Haagu zbog izraelskih zračnih napada u pojasu Gaze.

U snimci objavljenoj na platformi X ljevičarska ministrica rekla je da se to odnosi i na ljude odgovorne za bombardiranje u kojem su ubijene tisuće stanovnika Gaze.

4 things that European states could do today to stop the genocide in Palestine. Let's act. pic.twitter.com/OucPuYHbZR — Ione Belarra (@ionebelarra) October 25, 2023



Ministrica iz stranke Ujedinjeni možemo, koalicijskog partnera premijera Pedra Sáncheza, pozvala je europske države da prekinu diplomatske odnose s Izraelom te da Izraelu uvedu ekonomske sankcije i embargo na oružje.

Premijer Pedro Sánchez iz Španjolske socijalističke radničke stranke PSOE izjasnio se za prekid vatre u ratu između islamističkog ekstremističkog pokreta Hamas i Izraela, kao i za diplomatsko rješenje sukoba.

16:42 Prosvjed potpore palestinskom narodu u Parizu, na poziv nekoliko organizacija, koji je predviđen za subotu, bit će zabranjen, objavila je u četvrtak pariška policija.

"To nije statički prosvjed, to je lutanje Parizom, što je uvijek puno riskantnije", rekao je prefekt policije Laurent Nuñez za France Info. Objasnio je da će prosvjed zabraniti jer bi se moglo pomisliti da organizatori podržavaju Hamas.

15:40 U trgovačkom centru Azrieli u centru Tel Aviva kupci stoje u redu kako bi kupili voće i povrće koje uzgajaju farmeri na jugu Izraela, od kojih su neke farme sada unutar zatvorene vojne zone, a u drugima su radnici evakuirani.

15:20 Jučer je dopisnik Al Jazeere Wael Al-Dahdouh izgubio suprugu, sina, kćer i unuka u zračnom napadu koji je pogodio njihovu kuću u Nuseiratu.

Izvještavao je u gradu Gazi kada mu je priopćena vijest, a danas je sahranio obitelj.

"Mreža oštro osuđuje neselektivno ciljanje i ubijanje nevinih civila u Gazi, što je dovelo do gubitka obitelji Waela Al-Dahdouha i bezbrojnih drugih", poručili su iz Al Jazeere.

An Al Jazeera journalist just lost several family members to an Israeli airstrike.



Wael Al Dahdouh lost his wife, son and daughter while they sheltered in what Israel designated as a “safe area.” pic.twitter.com/NmxrsjvTIQ — AJ+ (@ajplus) October 25, 2023



15:00 UNICEF je osudio stradavanje zapanjujućeg broja djece u Gazi, koji se sada popeo na gotovo 3000.

"Situacija u pojasu Gaze sve je veća mrlja na našoj kolektivnoj savjesti. Stopa smrtnosti i ozljeda djece jednostavno je nevjerojatna", izjavila je Adele Khodr, regionalna direktorica UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

"Još je strašnija činjenica da ako se napetosti ne smanje i ako se ne dopusti humanitarna pomoć, uključujući hranu, vodu, medicinske potrepštine i gorivo, dnevni broj smrtnih slučajeva nastavit će rasti."

Pročitajte što se sve događalo tijekom dana.