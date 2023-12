VIDEO Zastrašujuća oluja uzela ljudske žrtve: Tijelo djevojčice pronađeno u odvodu za oborinske vode

Policija Viktorije i Queenslanda potvrdila je smrt šestero ljudi, najmlađa je devetogodišnja djevojčica koju je bujica, prenose lokalni mediji, odnijela u u poplavljeni odvod za oborinske vode.

Policija je nastavila potragu za dvjema osobama nestalima nakon što se brod na kojem su bili prevrnuo južno od Green Islanda u blizini Brisbanea. Tragaju i za 46-godišnjom ženom koju je poplava uhvatila sjeverno od Brisbanea u Gumpieju.

Jake grmljavinske oluje pogodile su istočne države 25. i 26. prosinca donoseći veliku tuču, jake vjetrove i obilne kiše. Rijeke su poplavljene, a jak vjetar nosio je krovove i rušio stabla u nekim od najteže pogođenih područja.

Ured za meteorologiju još uvijek ima upozorenja na manje poplave u istočnim državama i predviđa se daljnja kiša. U srijedu predviđaju snažne grmljavinske oluje s jakim nanosima vjetra i tučom na sjeveroistoku zemlje, piše Ured za meteorologiju u Queenslandu.

This is what Christmas was like for us in Australia 🇦🇺



Wildest electrical storm. 100,000 without power



Lots of homes damaged. But mostly everybody was safe



The weather doesn’t not mess around. This isn’t sped up btw. This is what it was like, broke the seal on my window pic.twitter.com/z5vj7Q560p