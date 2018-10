Američki Senat glasao je o Trumpovom kandidatu za suca Vrhovnog suda Brettu Kavanaughu, kojega su tri žene optužile za seksualni napad.

Glasanje nije prošlo mirno. Nakon višesatne rasprave, a tijekom prozivanja senatora prisutnih u Senatu su čuo ženski glas prosvjednica protiv Kavanaugha koji je uzvikivao "Sramota".

Za imenovanje Bretta Kavanaugha sucem Vrhovnog suda glasala su 50 senatora, protiv njegovog imenovanja bila su 48 senatora.

Ranije je američki predsjednik Donald Trump na Twitteru napisao kako je ponosan na Senat te da se radi o velikom danu za SAD.

Women for Kavanaugh, and many others who support this very good man, are gathering all over Capital Hill in preparation for a 3-5 P.M. VOTE. It is a beautiful thing to see - and they are not paid professional protesters who are handed expensive signs. Big day for America!