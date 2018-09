Žena koja optužuje kandidata za suca američkog Vrhovnog suda Bretta Kavanaugha svjedoči pred američkim Senatom.

Kavanaugh negira navode Christine Blasey Ford i druge dvije žene koje su se u međuvremenu pojavile. Republikanci su na Odboru za pravosuđe Senata angažirali odvjetnicu koja ispituje Ford, a ispitivanju će se pridružiti i senatori iz redova demokrata.

Nakon što je prisegnula, Ford je obaviještena o tome da ima neograničeno vrijeme za svoju izjavu prije samog početka ispitivanja. Isto tako, može uzeti pauza kolikogod joj je potrebno. "Pretpostavljam da ću, nakon što pročitam uvodnu izjavu, trebati kavu ako je to ikako moguće", kazala je Ford prije početka.

"Danas nisam ovdje zato što tu želim biti. Smatram da je moja građanska dužnost kazati što se dogodilo dok smo Brett Kavanaugh i ja bili u srednjoj školi", počela je svoju izjavu Christine Blasey Ford. Dodala je kako se sve dogodilo jedne večeri nakon plivanja u klubu te da su prisutna bila četvorica mladića.

"Detalji te večeri proganjaju me i sada. Sjećam se njegovih ruku koje su bile oko mojeg tijela i na bokovima. Vikala sam, nadajući se da će me netko čuti, dok mi je Brett skidao odjeću. Nije uspijevao jer sam ispod odjeće imala i kupaći kostim", kazala je na početku svojeg izlaganja Ford.

"Uplašila sam da me želi silovati i počela sam vikati za pomoć. Brett je stavio ruku na usta kako bi zaustavio moje vrištanje i to me je prestravilo", kazala je i dodala da joj je bilo teško disati i da se bojala da bi ju mogao "slučajno ubiti".

"Ugodno i dostojanstveno za oba svjedoka"

Republikanac Chuck Grassley, predsjednik odbora, na otvaranju saslušanja je kazao kako želi da ono bude "ugodno i dostojanstveno za oba svjedoka". Osudio je "medijski cirkus" oko optužbi i rekao kako su i ona i Kavanaugh prošli kroz par teških tjedana otkad su te tvrdnje izašle u javnost.

"Ono što su oni prošli svi mi trebamo smatrati neprihvatljivim i lošom refleksijom stanja civiliziranosti naše demokracije", naglasio je Grassley. "Stoga se želim ispričati obama zbog načina na koji ste tretirani".

"Žalim zbog načina na koji je došlo do ovog saslušanja", dodao je Grassley, podsjetivši da su se tvrdnje Ford pojavile tek nakon što je završilo originalno saslušanje Forda ranije ovog mjeseca. Ustvrdio je da je na senatu da procijeni vjerodostojnost Kavanaugha i Ford.

Detaljno je opisala tu večer

Ford navodi kako su te večeri svi u kući u kojoj su se nalazili pili pivo te da je Kavanaugh bio vidno pijan. "Otišla sam stepenicama koje vode iz dnevnog boravka na kat u kupaonicu. Kad sam stigla do vrha stepenica, netko me je gurnuo u spavaću sobu. Nisam vidjela tko je to bio. Brett i još jedan mladić ušli su u spavaću sobu i zaključali su vrata za sobom. U sobi je svirala glazba, a njih dvojica su me gurnula na krevet. Brett je odmah bio na meni", nastavlja priču o večeri koja optužuje Trumpovog kandidata za suca Vrhovnog suda za seksualno napastvovanje.

"Počela sam vikati nadajući se da će me netko čuti i pokušala sam se maknuti od njega, no bio je pretežak. Osjetila sam da mi pokušava skinuti odjeću. Bio je pijan, no čim je čuo moje vrištanje, stavio mi je ruku preko usta. To me je prestrašilo i nisam imala zraka. Mislila sam da ću umrijeti bez zraka. Njih dvojica su se glasno smijala. Činilo se da se dobro zabavljaju", dodala je Ford.

Christine Blasey Ford opisuje kako je dugo vremena bila prestrašena i da ju je bilo sram reći bilo kome što se dogodilo. Njoj je tada bilo 15 godina i bilo ju je sram priznati roditeljima da je s mladićima u kući pila pivo. Kazala je i kako se godinama pokušala uvjeriti da bi se, s obzirom da se silovanje nije dogodilo, trebala pretvarati kako se ništa nije dogodilo.

Njezini najveći strahovi postali su stvarnost

O svemu što joj se dogodilo povjerila se suprugu, a onda je odlučila progovoriti i javno. "Sve žrtve seksualnog zlostavljanja trebale bi same moći odlučivati o tome žele li njihovo iskustvo podijeliti javno ili ne", dodala je. Kako je rekla, čim je optužila Kavanaugha za seksualno napastvovanje, njezini najveći strahovi postali su stvarnost.

"Realnost je bila daleko gora od onoga što sam očekivala, moja obitelj i ja smo bili stalna meta prijetnji i uznemiravanja. Nazivani smo napogrdnijim imenima. Nakon toga, uslijedilo je još poziva, prijetnji, prijetećih mailova pa smo bili primorani iseliti iz našeg doma. Od 16. rujna moja obitelj i ja živimo na raznim sigurnim lokacijama i pod stalnom smo zaštitom", posvjedočila je Ford.

U svojoj izjavi je inzistirala na tome da njezina optužba nije politički motivirana. Dodaje kako su posljednji tjedni najteži u njezinom životu. "Morala sam proživjeti svoju traumu pred čitavim svijetom, a optužuju me u medijima i na ulici ljudi koji me nikada nisu upoznali. Nije moja odgovornost utvrditi hoće li Kavanaugh sjediti u Vrhovnom sudu, moja je odgovornost reći istinu", kazala je Ford.

"Strahovi i simtomi slični PTSP-u"

Tužiteljica za seksualne zločine u Arizoni, Rachel Mitchell je odabrana za ispitivanje Christine Blasey Ford. Na samom početku upozorila je Ford kako je pred njima stresan dio cijelog procesa. Upitala je Ford zašto je događaj skrivala 36 godina i kakve je on učinke imao na nju.

"Nisam to držala za sebe, povjerila sam se na liječničkom tretmanu gdje sam bila na terapijama. Osobno, suočila sam se s anksioznosti i simptomima sličnim PTSP-u. Postala sam klaustrofobična i dobivala sam napade panike. Najgore su bile prve četiri godine nakon događaja, kad sam tek počinjala studirati. Imala sam problema na fakultetu gdje su me očekivale nove, veće obaveze ali i nova prijateljstva, s djevojkama i mladićima", kazala je Ford. Još jednom je potvrdila kako su njene optužbe protiv Trumpovog kandidata za mjesto suca Vrhovnog suda - točne.

Senatorica Dianne Feinstein, glavna demokratkinja u odboru, u svom je govoru rekla kako je seksualno uznemiravanje ozbiljan problem u SAD-u i da većinom prolazi ispod radara. Zahvalila je Ford na hrabrosti i referirala se na pokret #MeToo. Istaknula je kako Ford treba dobiti više poštovanja nego Anita Hill koja je 1991. optužila kandidata za Vrhovni sud Clarencea Thomasa za isti zločin. Thomas je na kraju ipak završio u toj instituciji. Na pitanja demokratkinje Ford je rekla da je zbog zlostavljanja patila od anksioznosti i klaustrofobije, zbog čega joj je na početku bilo teško na fakultetu.

"Novinari su pokušavali razgovarati s mojim psom"

Nakon toga, ispitivanje je nastavio senator Demokrata Patrick Leathy koji je odmah rekao da je Ford inspiracija bez obzira kako se cijela stvar završila. "Bez obzira što se dogodilo, u državi Vermont postoje milijuni žrtava i preživjeli koje će inspirirati vaša hrabrost. Hrabrost je zarazna", kazao je Leathy.

Ford je komentirala da, otkako je pokazala hrabrost, cijeli život joj se promijenio. "Novinari su sjedili ispred moje kuće i pokušavali razgovarati s mojim psom kroz prozor. Jedna novinarka se pojavila u mojoj učionici, zamijenila sam je za studenticu, a onda je krenula s pitanjima. Pomislila sam kako je dosta", kazala je Ford.

Senator Leahy ju je pitao je li moguće da je pomiješala nekoga s Brettom Kavanaughom i Markom Judgeom, kojeg je navela kao drugog mladića te večeri. Ford je odgovorila da o tome nema ni govora. "Sjećam se histeričnog smijeha između njih dvojice koji su se zabavljali na moj račun", kazala je. Dodala je kako se glasna glazba utišala nakon što je uspjela pobjeći ispod Kavanaugha i zaključati se u kupaonicu te da na toj zabavi nije ni sa kim razgovarala osim sa svojim prijateljem Lelandom Inghamom.

Senator Demokrata Dick Durbin kazao je da se nitko ne bi trebao suočiti sa zastrašujućim komentarima i prijetnjama samo zato što govori istinu. Kazao je i da je Kavanaugh trebao zatražiti istragu njezinih optužbi od FBI-ja, ali nije. Upitao je Ford koliko je posto sigurna da ju je Brett Kavanaugh napao, na što mu je ona odgovorila - 100 posto. Dodala je i da je Marka Judgea srela u dućanu mjesec i pol dana nakon incidenta i pozdravila ga. "Lice mu je bilo bijelo, bio je nervozan i izgledao je kao da ne želi razgovarati. Jedva me je pozdravio", dodala je.

Glasnogovornica Bijele kuće kazala je novinarima da Trump gleda saslušanje.

Odbacio optužbe

Kavanaugh je kandidiran u srpnju od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa, no optužbe na njegov račun predstavljaju veliki izazov za njegovu kandidaturu. Kavanaugh je u svom pripremljenom svjedočenju ponovno "nedvosmisleno i kategorički" odbacio tvrdnju Ford, kao i "ostale lažne i nepotvrđene" optužbe drugih žena.

"Seksualno uznemiravanje je stravično. Moralno je pogrešno. Ilegalno je. Protivi se mojoj vjeri i proturječi temeljnom obećanju ove nacije da su svi ljudi stvoreni jednaki i da se prema njima treba odnositi s poštovanjem i dostojanstvom", rekao je Kavanaugh.

Kandidate za Vrhovni sud mora potvrditi Senat, a Trumpovi republikanci kontroliraju to tijelo s minimalnom većinom od 51 naprema 49 zastupnika. To znači da bi dio umjerenih republikanaca koji još nisu otkrili hoće li podržati Kavanaugha mogli odrediti njegovu sudbinu. Odbor će o Kavanaughu glasovati u petak, a Senat početkom idućeg tjedna.

Ovaj slučaj se pojavio samo nekoliko tjedana uoči izbora na polovici predsjedničkog mandata koji se održavaju 6. studenog i na kojima će demokrati pokušati preuzeti kontrolu Kongresa od republikanaca.Kavanaughovo imenovanje bi zacementiralo konzervativnu premoć u Visokom sudu.

Imenovanja u to tijelo u kojem sjedi 9 članova važna su jer su doživotna, a u njemu se donose odluke o spornim pitanjima poput pobačaja, kontrole naoružanja, smrtne kazne i vjerskih prava. Trump je u srpnju na svom Twitter profilu napisao: "Dugo sam slušao kako je najvažnija odluka koju predsjednik može donijeti odabir suca Vrhovnog suda". Trumpov kandidat Neil Gorsuch u travnju prošle godine imenovan je u to tijelo, čime je ono već dobilo minimalnu konzervativnu većinu.

Suca Anthonyja Kennedyja kojeg bi Kavanaugh trebao zamijeniti imenovao je konzervativni predsjednik Ronald Reagan 1987., zbog čega bi dolaskom novog konzervativca ideološki omjer na sudu trebao ostati isti. No američki predsjednik, po pisanju Business Insidera, računa da bi u svom mandatu mogao imenovati još barem dva suca zbog visoke dobi i lošeg zdravlja dviju sutkinja u tom tijelu.

Bio je učenik srednje škole

Podsjetimo, Christine Blasey Ford je rekla da je kao učenik srednje škole u predgrađu u Marylandu kod Washingtona "mrtav pijan" Kavanaugh pritisnuo na krevet, dirao ju i pokušao joj nespretno skinuti odjeću. Ford tvrdi kako je pokušala vrisnuti, ali da joj je tada 17-godišnji Brett Kavanaugh pokrio usta rukom, a da je pobjegla nakon što je Kavanaughov prijatelj koji je gledao skočio na njih i da su se prevrnuli.



Danas sveučilišna profesorica psihologije iz Kalifornije, optužila je Bretta Kavanaugha, konzervativnog suca prizivnog suda kojeg je Trump izabrao kao kandidata za doživotni posao u Vrhovnom sudu. "Ovo je potpuno lažna optužba. Nikad nisam učinio ništa poput toga što tužiteljica opisuje - njoj ili nekome drugome", rekao je Kavanaugh u izjavi koju je objavila Bijela kuća. Optužbe koje iznosi Ford su zakomplicirale njegovu nominaciju, koju prvo treba odobriti Odbor za pravosuđe a potom i ostatak Senata, kojeg Trumpovi Republikanci tijesno kontroliraju.

Protiv njega svjedočile i druge žene

Kandidat za suca američkog Vrhovnog suda Brett Kavanaugh zanijekao je u srijedu i najnovije optužbe za seksualno uznemiravanje koje je protiv njega podnijela Julie Swetnick. "Ne poznajem je i to se nikada nije dogodilo", rekao je Brett Kavanaugh u priopćenju, nakon što je Swetnick iznijela nove optužbe.



Julia Swetnick je u srijedu optužila Kavanaugha da je 80-tih godina bio dio skupine mladića koji su pokušavali napiti i drogirati djevojke kako bi ih seksualno iskoristili. Tvrdi da je sudjelovala na desetak zabava na području Washingtona između 1981. i 1983. godine, na kojima je bio i Brett Kavanaugh i jedan od njegovih prijatelja, Mark Judge, kojeg je već optužila jedna žena.

"Više puta na tim zabavama vidjela sam Marka Judgea i Bretta Kavanaugha kako se opijaju i ponašaju na potpuno neprihvatljiv način, bili su vrlo agresivni prema tim djevojkama, ne prihvaćajući da one mogu reći 'ne'". Kazala je kako se sjeća da su mladići čekali u redu ispred soba da na njih dođe red "zabaviti se" s djevojkom unutra. Rekla je i da je sama bila žrtva kolektivnog silovanja na jednoj zabavi na kojoj je bio Kavanaugh 1982 godine. Ona je treća žena koja je iznijela teške optužbe seksualnog karaktera protiv konzervativnog suca.