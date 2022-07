Navodi hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlić-Radmana oko posjeta predsjednika Srbije nisu točni i istiniti, poručio je šef srpske diplomacije Nikola Selaković te istaknuo kako očekuje od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u ponedjeljak iznese detalje.

''Službenim putem smo najavili da očekujemo da se predsjedniku Srbije do 17. rujna omogući posjet Jasenovcu. Nakon toga se moj hrvatski kolega obratio javnosti i govorio o stvarima koje nisu točne. Očekujem od predsjednika Srbije da iznese konkretne detalje'', kazao je srpski ministar vanjskih poslova Nikola Selaković na svojoj drugoj izvanrednoj konferenciji za medije danas.

''Imali smo priliku slušati da namjera predsjednika Vučića da posjeti Jasenovac nije shvaćena kao iskrena. Oni će predsjedniku Srbije držati lekcije o iskrenosti? Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova posjeduje vrstu instrumenta koja mjeri istinitost. To je kao da vam netko zabrani da odete na groblje, da zapalite svijeću. Onda se kao zalažete za normalizaciju odnosa'', kazao je, između ostalog, Selaković.



Grlić Radman o Vučićevu pokušaju dolaska u Jasenovac: "Ovo je provokacija, nije ovo odlazak na more''

Pupovac: "Nije se smjelo dogoditi da predsjednik Republike Srbije ne može u Jasenovac"



On je ranije danas kazao da je odbijena protestna nota Srbije: ''Naše Ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je Hrvatskoj, ali je predstavnica hrvatskog veleposlanstva odbila primiti notu Srbije''.

Selaković je pokazao notu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske o zabrani "mogućeg posjeta" Vučića Jasenovcu i poručio da je riječ o ''zastrašujućoj odluci jedne države''.