Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nedjelju u podne održao je izvanrednu konferenciju za medije nakon što je objavljena vijest da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić htio privatno posjetiti Jasenovac, ali mu je zabranjen ulazak u zemlju.

"Prema neslužbenim informacijama, doznali smo da bi predsjednik Vučić uz posjet posjetio i Jasenovac, Pakrac i ne znamo koja još mjesta, ali to smo neslužbeno saznali što je neuobičajeno u komunikaciji. Taj izostanak službene komunikacije smatramo da je neprihvatljiv", kazao je ministar.

"U dopisu smo napisali kako Ministarstvo podsjeća da svaki posjet treba biti predmet službene komunikacije. Činjenica da hrvatska strana nije bila informirana naravno da je neprihvatljiva, a takav posjet nije iskren i to je rezultat motiviran činjenicom zadovljenja unutarpolitičkih procesa. Iskreno se zalažemo za normalizaciju odnosa Hrvatske i Srbije i nitko više od ove Vlade nije pokazao uključivost i toleranciju", dodao je.

"Ovo nije odlazak na more. Predsjednik države je štićena osoba koja zahtjeva angažman hrvatskih vlasti. Mi kada god prelazimo granice, najavljujemo to diplomatskim putem tj. notom. Ne mogu se granice prelaziti samo tako, pogotovo ako se radi o štićenim osobama. Ako govorimo o normalizaciji odnosa, onda su se trebali dogoditi takvi razgovori da bi se takav posjet mogao dogoditi", kazao je Grlić Radman.

Ovaj potez se smatra provokacijom Srbije.

"Žrtve su ovdje sredstvo, a ne cilj. Cilj je dobiti dodatne političke bodove u kontekstu formiranja buduće srbijanske vlade. Mi pozdravljamo izbor hrvatskog predstavnika Tomislava Žigmanova koji će biti član Narodne skupštine. To treba biti i praksa", kazao je ministar.

Za izjave srbijanskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina koji je najavio je u nedjelju da će od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole, Grlić Radman kaže da su "skandalozne".

Grlić Radman rekao je da smo mi tolerantno društvo, ali da je ovdje prekršena procedura.

"Ne može se reći da je nekakav privatan posjet posjet spomen području Jasenovcu, Pakracu… To je prostor koji je bio poprište velikih sukoba, oružane pobune prije 30 godina, ovdje se trebamo okrenuti prema budućnosti. Ono što gospodin Vulin izjavljuje to nije, to je vraćanje u prošlost", rekao je.

"Mi ne razmišljamo o tome, izjave Vulina koje su skandalozne, i nije slučajno da je on nepoželjna osoba u Hrvatskoj, njegove izjave samo pokazuju nervozu među srbijanskim političarima. Opet s druge strane, imate izjave Vladinke Perović koja govori o naravi srbijanske politike. Želimo vidjeti predsjednika Vučića, ali tu treba prethoditi iskreni dijalog kako bi se stekli svi preduvjeti za njegov dolazak ovdje. Kada je u pitanju Jasenovac, mi smo svake godine tamo, uložili smo velika financijska sredstva za restauriranje tog prostora, osuđujemo svaki zakon i poklanjamo se svakoj žrtvi, ali to očekujemo i sa srbijanske strane", komentirao je Grlić Radman.

"Ako se išlo ozbiljno, onda se trebalo komunicirati s hrvatskim vlastima. Mi tome ne pridodajemo veliki značaj, ali budući da je izašlo to u javni prostor, onda naravno da moramo objasniti o čemu se radi", dodao je.

Komentirao je i je li politika Hrvatske prema Srbije preblaga.

"Nismo preblagi, nego smo korektni. Budući da Srbija ne želi surađivati, koristimo druge formate. Ne žele imati bilateralne razgovore, ja sam ih više puta najavljivao, ali za to mora postojati dijalog", kazao je ministar i dodao: "Mislim da je ovo jedan politički igrokaz kako bi se zadovoljila srbijanska vlada. Ovo je rezultat jedne nervoze, a mi nismo nervozni".

Reakcije političara u Srbiji

Vijest je objavljena u hrvatskim medijima nakon čega je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman najavio izvanrednu konferenciju za medije, a reagirali su i političari u Srbiji.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je na Televiziji Pink, povodom pisanja Jutarnjeg lista da hrvatska vlada neće dozvoliti predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da privatno posjeti Jasenovac, rekla da je taj postupak hrvatskih vlasti "najveći skandal u modernoj povijesti Srbije i Hrvatske".

"Nije mi jasno je li mu zabranjen posjet Hrvatskoj ili Jasenovcu, pa može bilo gdje da ide, ali ne u Jasenovac, što je po meni nevjerojatni presedan", rekla je Brnabić i dodala da je to "brutalno gaženje slobode kretanja".

Ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je u nedjelju da će od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole, prenijela je beogradska agencija Tanjug.

"Od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica morat će posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni na poseban režim kontrole", izjavio je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin komentirajući odluku hrvatske Vlade da zabrani predsjedniku Srbije Vučiću da privatno posjeti Jasenovac.

Zbog svega će se kasnije oglasiti i Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a, kojem se Vučić navodno javio. Pupovac će izjavu medijima dati u 14 sati.