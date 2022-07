Milorad Pupovac, kojeg je Aleksandar Vučić kontaktirao i obavijestio da planira posjetiti Jasenovac, sazvao je konferenciju za medije na kojoj je kazao kako ne zna koji je razlog izostanka službene komunikacije te da je vidio potencijalne rizike u ovoj situaciji pa pokušao spriječiti "da se dogodi loše".

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac održao je konferenciju za novinare nakon što je jutros objavljena informacija o tome da Vlada nije dopustila dolazak Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, u privatni posjet Spomen području Jasenovac.

Pupovac kaže da do ovakve situacije nije smjelo doći.

"Prvo što želim reći je da do ovakve situacije i ovakvog odlučivanja nije smijelo doći. Nije se smjelo dogoditi da predsjednik Republike Srbije ne može doći u posjet Jasenovcu. Nije se smjelo dogoditi da se traže alternativni načini kako bi se moglo osigurati da se taj dolazak osigura i da prođe u redu. Posebno se nije smjelo dogoditi jer je već dvaput u posljednjih godinu dana postojala komunikacija o datumima kada bi se to moglo dogoditi pa su se strane sporazumijele i odgodile. Ovaj put je ta komunikacija izostala. Ovaj put je moj napor da se ta komunikacija osigura propao. I to je ozbiljan problem. Ovo nije mala stvar, nije mali povod i nije povod odlaska na neku ne znam kakvu priliku. To je osjetljivo, traumatično, bolno pitanje u odnosima između Hrvata i Srba. Iz tog razloga se plašimo da zbog ovoga iovako loši odnosi mogu biti dodatno pogoršani", rekao je Pupovac.

"Ovaj slučaj je pokazao da nema ni preventivnih mehanizama komunikacije da se spriječe ovakve situacije", rekao je.

"Ovo vidimo kao posljedicu, unatoč drugačijim tonovima, odsudstva bilo kakvih ozbiljnih namjera da se suradnja unaprijedi i da se ovakve okolnosti ne događaju. Što se tiče Jasenovca - to je mjesto za iskazivanje pijeteta prema strašnom zločinu i jednako strašnom broju žrtava. Jasenovac je mjesto gdje se potvrđuje i pokazuje priznavanje tih žrtava i Jasenovac je mjesto na kojem se gradi povjerenje, naročito između Hrvata i Srba. Naročito nakon stradavanja i ratova 90-ih", rekao je Pupovac i dodao kako "ovo što se dogodilo danas nosi u sebi elemente nesvjesnosti što Jasenovac je i što bi trebao biti".

Nada se da sve ono što je do sad bilo progresivno u odnosima Hrvatske i Srbije, u pravima manjina, neće biti potrgano. "A slonova je mnogo", dodao je.

Poziva sve da spriječe daljnju eskalaciju. I "da udahnu duboko prije nego krenu u bilo koji verbalni ili politički korak koji može teško narušiti, ionako narušene, odnose", rekao je i pozvao sve da se što prije posvete komunikaciji i slušanju ljudi dobre vjere i volje.

"Pokušao sam spriječiti da se dogodi loše"

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović je li on bio izvor koji je obavijestio Vladu o dolasku Vučića, te kada su trebali biti drugi termini koje je spominjao je, odgovorio je da se ne može sjetiti točnih datuma, ali da je u tim slučajevima sve komunicirano kako spada.

"Zašto je ovdje izostalo komunikacije - ne znam. Vidio sam rizike koje nosi i izložio sam se. Nije prvi put. Znam da ću ovaj put biti predmet objesnih napada pojedinih ljudi, s ove i one strane. Ali to je tako onome tko se kreće između dvije vatre", rekao je da je dobro promislio i pokušao spriječiti da se dogodi loše. "Dogodilo se loše, a moglo se dogoditi još i gore", rekao je.

Izbjegavanje protokola

Vučić se javio Pupovcu, rekao mu svoje planove i pozvao ga da mu se pridruži u obilasku te dodao da obavijesti Vladu, ako smatra da bi to trebalo. Pupovac je tako i postupio te obavijestio premijera Andreja Plenkovića o Vučićevim namjerama.

Kako je potvrdio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić htio je posjetiti Jasenovac, Pakrac i još neka mjesta, ali o tome nije poslao službenu obavijest.

"U dopisu smo napisali kako Ministarstvo podsjeća da svaki posjet treba biti predmet službene komunikacije. Činjenica da hrvatska strana nije bila informirana naravno da je neprihvatljiva, a takav posjet nije iskren i to je rezultat motiviran činjenicom zadovljenja unutarpolitičkih procesa. Iskreno se zalažemo za normalizaciju odnosa Hrvatske i Srbije i nitko više od ove Vlade nije pokazao uključivost i toleranciju", rekao je ministar i podsjetio da štićene osobe ne mogu samo tako prelaziti granicu i da posjet Jasenovcu nije "odlazak na more". Ovaj potez nazvao je provokacijom.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je u nedjelju da će od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole.