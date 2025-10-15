Obavijesti Foto Video Pretražite
mračna strana tržišta najma

Širi se zastrašujući trend, pogođene tisuće očajnih: "Stanodavka je očekivala seks jednom tjedno"

Piše N. C. , 15. listopada 2025. @ 09:24
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
"To nije samo priča o nekoliko zlostavljača. To je priča o sustavu koji im to omogućuje".
Maloljetnik pod utjecajem alkohola od 1,69 promila skrivio prometnu nesreću
u Slavoniji
Maloljetnik sjeo pijan za volan i skrivio nesreću: Ozlijeđene i dvije 17-godišnjakinje
Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Šok u Poljskoj
Skoro 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Andrej Plenković podnosi godišnje Izvješće Vlade u Saboru
O radu Vlade
USKORO UŽIVO Plenković jednom godišnje ima poseban zadatak: "U Saboru će govoriti premijer Dembelije"
Novi popis najmoćnijih putovnica: SAD više nije na vrhu, objavljeno i gdje je Hrvatska
Objavljen izvještaj
Novi popis najmoćnijih putovnica: SAD ispao iz top 10, pogledajte gdje je Hrvatska
Seks for rent: Sve je više slučajeva kada stanodavci traže seks u zamjenu za najamninu
mračna strana tržišta najma
Širi se zastrašujući trend, pogođene tisuće očajnih: "Stanodavka je očekivala seks jednom tjedno"
Trump pobjesnio na europsku državu: "Treba ih kazniti, zaostali su! To je veliko nepoštovanje..."
Napeto u NATO-u
Napeto u NATO-u
Trump pobjesnio na europsku državu: "Treba ih kazniti, zaostali su! To je veliko nepoštovanje..."
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Otkriveni rezultati DNK analize žene koja tvrdi da je Madeleine McCann
Progonila roditelje
Nastavak suđenja ženi koja tvrdi da je Madeleine McCann, policajac o DNK analizi: "Imamo nedvojbene dokaze"
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Grčka u štrajku: Luke i željeznica zaustavljeni zbog protesta protiv zakona o radnom vremenu (13 sati)
POKRET OTPORA
Država im diže radno vrijeme na 13 sati dnevno: Počele blokade prometa, štrajkovi i prosvjedi
Maloljetničke bande haraju istokom grada, građani idu u prosvjed!
19. listopada
Građani na rubu očaja: "Zar policija mora patrolirati da bi nas zaštitila od djece?"
Lovci morali prekinuti lov zbog velikog broja poskoka
OTKAZALI LOV
Šok u Dalmaciji! Lovci se zgrozili najezdom opasnih predatora: "Bili su kamuflirani, a jedan je visio..."
vijesti
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Otkriveni rezultati DNK analize žene koja tvrdi da je Madeleine McCann
Progonila roditelje
Nastavak suđenja ženi koja tvrdi da je Madeleine McCann, policajac o DNK analizi: "Imamo nedvojbene dokaze"
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Zaručila se Melina Džinović
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Stalno vam je hladno? Možda ne unosite dovoljno ovih 5 vitamina i minerala | Kreni zdravo!
Možete ih nadoknaditi prehranom
Stalno vam je hladno? Možda ne unosite dovoljno ovih 5 vitamina i minerala
zabava
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Genijalno!
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Živa istina
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
sport
Obala Bjelokosti na nevjerojatan način izborila Svjetsko prvenstvo: Ovo svijet ne pamti!
Strašno
Obala Bjelokosti na nevjerojatan način izborila Svjetsko prvenstvo: Ovo svijet ne pamti!
Hrvatska protiv Brazila i Kolumbije uoči SP 2026.
Finale prije finala
Bombastična vijest: Evo protiv koga će Hrvatska igrati uoči Mundijala
Noćna mora bez kraja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Nevjerojatno
Noćna mora se nastavlja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
tv
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
Skrivena sudbina: Pronašla joj je novi posao - razgovor je sutra
SKRIVENA SUDBINA
Pronašla joj je novi posao - razgovor je sutra
U dobru i zlu: Upada u romantiku, a svejedno već ima teško jutro
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Upada u romantiku, a svejedno već ima teško jutro
putovanja
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Impresivna okolica
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
Adriana Ćaleta-Car u puloveru kratkih rukava i suknji s naborom
Šik izdanje
Adriana Ćaleta-Car u puloveru koji je nekim ženama nepraktičan i suknji koja će se svidjeti mnogima
Savjet modne urednice Annette Weber kako izgledati kao bogatašica
TRIKOVI MODNE UREDNICE
Kako s malo novca izgledati kao da imate neograničen budžet? Evo pet zlatnih savjeta
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Zaručila se Melina Džinović
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
 
