Širi se zastrašujući trend, pogođene tisuće očajnih: "Stanodavka je očekivala seks jednom tjedno"

Kad je Andrew, dostavljač koji je tijekom pandemije izgubio posao, konačno pronašao sobu koju si može priuštiti, mislio je da je napokon imao sreće. No, ubrzo je saznao da soba ima cijenu – i to ne onu koju se plaća novcem. Njegova stanodavka očekivala je seks jednom tjedno u zamjenu za smještaj.

To je takozvani aranžman "seks for rent", u kojem netko nudi besplatan najam ili nižu stanarinu u zamjenu za spolni odnos. Iako se ponekad prikazuju kao dogovori između odraslih osoba koje su suglasne s uvjetima, istraživanja pokazuju da je riječ o obliku iskorištavanja u kojem moćni profitiraju na tuđoj nevolji. Istraživanje koje je provedeno 2022. procjenjuje da je više od 200.000 žena dobilo ponudu za besplatan ili povoljniji najam u zamjenu za seksualne usluge.

Na internetskim oglasnicima poput Facebook Marketplacea i Craigslista često se mogu naći oglasi koji to prikrivaju eufemizmima: "snižena stanarina za prikladnu žensku osobu" ili "alternativni dogovori mogući". Istraživački novinari otkrili su da su najčešće mete mlade žene, studentice i zaposlene žene s nesigurnim prihodima, no nova istraživanja upozoravaju da su i muškarci sve češće žrtve, objavljeno je na platformi The Conversation.

Kad siromaštvo postane valuta

Muškarci koji pristaju na takve aranžmane često rade kao dostavljači ili vozači gdje su plaće niske, a prihodi nestabilni. Mnogi su migranti bez prava na državnu pomoć. U očajničkoj potrazi za krovom nad glavom, postaju laka meta predatorskih stanodavaca.

"Stanodavci su to prikazivali kao čin dobrote, kao da im samo pomažu,” svjedoče žrtve. No, kad bi pokušali otići, prijetilo im se deložacijom, i zakonitom i nezakonitom.

U intervjuima, petnaestorica muškaraca opisala su iskustva srama, poniženja i osjećaja gubitka muškosti. Mnogi su se bojali pravnih posljedica, pogrešno vjerujući da su prekršili zakon prostituirajući se te su sumnjali da bi im policija povjerovala.

Premda je "seks za stanarinu" formalno nezakonit prema Zakonu o seksualnim deliktima iz 2003., u više od 20 godina zabilježene su samo dvije presude, 2022. i 2024. godine.

Stručnjaci upozoravaju da su takvi slučajevi samo vrh ledenog brijega. Problem je dublji u društvu koje dopušta da stanovanje postane luksuz, a ne pravo.

Prosječna najamnina u Ujedinjenom Kraljevstvu danas iznosi 1339 funti mjesečno, više nego dvostruko u odnosu na prije deset godina. Ljudi s niskim primanjima na najam troše i do 59 posto svoje plaće. A s obzirom na stagnirajuće plaće i manjak socijalnog stanovanja, procjenjuje se da bi do 2030. čak 2,2 milijuna radno aktivnih Britanaca moglo ispasti s tržišta najma.

Eksploatacija nije iznimka, nego simptom

Seks za stanarinu nije izolirani fenomen, nego posljedica sustavnih nejednakosti – dereguliranog tržišta najma, nesigurnih poslova i rezova u socijalnim službama.

"To nije samo priča o nekoliko zlostavljača. To je priča o sustavu koji im to omogućuje", upozoravaju istraživački novinari.

Rješenje, tvrde stručnjaci, nije samo u većem broju kaznenih progona, nego u povećanju dostupnosti sigurnog i pristupačnog stanovanja, ukidanju diskriminatornih imigracijskih ograničenja te podršci svim žrtvama seksualne eksploatacije, neovisno o spolu.

Nakon desetljeća štednje i rezanja socijalnih fondova, mnoge organizacije pomažu onima koji su na rubu opstanka. No, bez njih – i bez političke volje – praksa poput "seksa za stanarinu" ostat će mračna realnost u zemlji koja se ponosi pravdom i jednakim prilikama.