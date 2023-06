VIDEO Scene kao iz horor filma: New York neprepoznatljiv: "Preporučamo svima da smanje aktivnosti na otvorenome." Izmjerena najgora kvaliteta zraka na svijetu

Deseci tisuća Amerikanaca je osjetilo posljedice stotine šumskih požara u Kanadi.

Dim je zahvatio sjever SAD-a, a najviše je pogođen New York gdje je u srijedu zabilježena najgora kvaliteta zraka u svijetu.

Ulice grada neprepoznatljive su zbog narančastog vala magle, a građani su pozvani da nose maske za lice.

4:40pm Update: Near surface smoke density will peak in the next few hours before improving on Thursday morning. Air quality will remain horrendous tonight. Continue to limit time outdoors, wear a mask if possible and check in on sensitive groups. Take it easy out there. pic.twitter.com/19VUWiyJ5i — New York Metro Weather (@nymetrowx) June 7, 2023

"Preporučamo svim Njujorčanima da smanje aktivnosti na otvorenome na najvišoj mogućoj razini", kazao je gradonačelnik Eric Adams, javlja Guardian.

Ugrožena su i područja New Jerseyja, Philadelphije, Clevelanda, Ohia, Buffala.

Wow.



New York City currently has the WORST air quality it has EVER had!!



Visibility is horrible, and the entire city smells like a campfire. pic.twitter.com/ODBIac91uu — Graham Allen (@GrahamAllen_1) June 7, 2023

Iako požari u Kanadi nisu neuobičajeni, do sada nisu u toj mjeri utjecali na zdravlje ljudi. Izdano je upozorenje za više od 50 tisuća ljudi u SAD-u zbog visokorizične kvalitete zraka, a u Kanadi je evakuirano oko 15 tisuća ljudi. Posebno je pogođena Ottawa, ali i Toronto, Ontario i Quebec, gdje je aktivno 160 požara.

Organizacija Enviroment Canada izvještava o novostima, a u jednoj od posljednjih objava navode da je zrak štetan posebno za zdravlje djece, starijih i onih koji boluju od bolesti srca ili pluća.

1/2 #WildfireSmoke can be a serious risk to health, particularly for children, seniors and those with heart or lung disease. pic.twitter.com/ixWuxXizCB — Environment Canada (@environmentca) June 7, 2023

Već su u utorak izdali najozbiljnije upozorenje do sada, nazivajući zrak iznad Kanade vrlo visokorizičnim.