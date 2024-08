Šef ukrajinske vojske: "Osvojili smo 100 naselja u Rusiji!"

Glavni ukrajinski zapovjednik u utorak je rekao da njihove snage i dalje napreduju u ruskoj regiji Kursk, no upozorio je da Moskva jača svoju vojnu prisutnost na fronti kod Pokrovska gdje Rusi napreduju.

General Oleksandr Sirski u televizijskom obraćanju putem videolinka rekao je da Rusija pokušava zaustaviti ukrajinske opskrbne lance do Pokrovska, grada u Ukrajini koji ima stratešku prometnu važnost.

"Situacija na fronti kod Pokrovska je prilično teška. Neprijatelj koristi svoju prednost u ljudstvu, naoružanju i vojnoj opremi te aktivno koristi artiljeriju i avijaciju”.

Sirski je rekao kako je Ukrajina u tri tjedna dugoj ofenzivi na rusku regiju Kursk osvojila stotinu naselja.

Ruske snage tamo pokušavaju protuofenzivu i okružiti ukrajinske snage, no to im ne uspijeva, tvrdi general.

Sirski je kazao kako je cilj ofenzive na Kursk preusmjeravanje ruskih snaga s drugih područja, prvenstveno sektora Pokrovsk i Kurahove.

"Operacija u Kursku odvukla je značajan broj njihovih snaga”, istaknuo je Sirski.

