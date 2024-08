Opskrba strujom i vodom prekinuta je u dijelovima Kijeva nakon masovnog ruskog zračnog napada u ponedjeljak, potvrdio je gradonačelnik grada Vitalij Kličko preko aplikacije Telegram.

This Russian missiles splashed in Kyiv’s water reservoir.



Remember, 80% of all those components are from Western countries. The very same counties which still object that their weapons are used for defense by targeting military targets in Russia. pic.twitter.com/mv8JBOkXwp