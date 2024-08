Drama na granici: "500 ukrajinskih vojnika pokušava upasti u Rusiju!"

Objavljeni su nepotvrđeni izvještaji iz ruskih izvora o ukrajinskim pokušajima upada u Rusiju na dvije lokacije u pograničnoj regiji Belgorod.

Telegram kanal Mash tvrdi da su u tijeku borbe na dvije granične točke koje je napalo 500 ukrajinskih vojnika, Nekhoteyevka i Shebekino, u regiji Belgorod, a koja graniči s regijom Kursk gdje su ukrajinske trupe pokrenule iznenadni napad i preuzele kontrolu nad teritorijem ranije ovog mjeseca, prenosi The Guardian.

Shot, drugi ruski kanal, rekao je da nije bilo napada na Shebekino, ali da su ukrajinske snage napale graničnu postaju u Nekhoteyvki, dodajući da su ruske snage odbile napad.

Today Ukrainian forces maybe attempting to enter Russia's Belgorod region, adjacent to its Kursk region. Belgorod governor said border checkpoints at Nekhoteyevka and Shebekino are under attack. Belgorod city is only 30km from the border. https://t.co/7N0I0hzx24 pic.twitter.com/RLdqSYrWhZ