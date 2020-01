Šef srpske policije Vladimir Rebić otkrio je detalje uhićenja zloglasnog serijskog silovatelja i pedofila Ninoslava Jovanovića osumnjičenog za otmicu 12-godišnjakinje krajem prosinca prošle godine.

U nedjelju je nakon više od dva tjedna potrage uhićen serijski silovatelj i pedofil Ninoslav Jovanović poznat pod nadimkom Malčanski berberin. Njega se sumnjiči da je 20. prosinca oteo 12-godišnju djevojčicu u okolici Niša.

Nakon opsežne policijske akcije i 17 dana traganja za Jovanovićem, šef srpske policije Vladimir Rebić za RTS je otkrio detalje otmice djevojčice i uhićenja Malčanskog berberina.

''Okružila ga je policija, on je legao na zemlju. Nije kod sebe imao osobne dokumente, trebalo je vremena da se potvrdi da se radi o njemu i nakon toga je uhićen'', rekao je Rebić. Otkrio je i da se Jovanović pripremao za otmicu jer je spremio zalihe hrane i vode te da je planirao i gdje će boraviti sa žrtvom.

Djevojčicu oteo nasumično

Rebić je ispričao da je Jovanović rekao kako je Moniku odlučio oteti u trenutku kad je prolazio autom pored nje. "Rekao joj je da je električar koji treba obaviti radove u školi i zamolio ju je da mu pokaže put do škole, nakon čega ju je ubacio u vozilo", ispričao je Vladimir Rebić.

Šef policije kaže da se za Ninoslavom Jovanovićem tragalo od kolovoza prošle godine, ali kao za nestalom odraslom osobom jer su njegovi roditelji prijavili njegov nestanak. Potraga se proširila nakon što je Jovanović povezan s nestankom 12-godišnje djevojčice.

Rebić je objasnio i zašto je bilo teško ranije pronaći Malčanskog berberina. ''Kada pogledamo prostor, to je 180 kilometara kvadratnih kojima se on kretao. Zbog toga nam je trebalo više vremena da ga pronađemo. Potragu za njim otežalo je to što se u više navrata nije kretao, već je boravio na jednom mjestu'', rekao je Vladimir Rebić za RTS i dodao da zasad nema indicija da je Jovanović imao pomagača. Istaknuo je i da policija zaslužuje čestitke za ovaj slučaj.