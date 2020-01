Otac serijskog silovatelja, poznatijeg kao Malčanski berberin, ne želi otkriti svoje ime. Kaže da su sinovi zločini velik teret obitelji i ne zanima ga ništa o njemu.

Otac serijskog silovatelja Ninoslava Jovanovića, poznatijeg kao Malčanski berberin, za srpske je medije rekao ga je sram i da za sina ne želi čuti. Ne želi ni otkrivati svoj identitet.

"Dvadeset i dvije godine robije nisu pomogle da se Ninoslav popravi, ali nikada nije i neće. Sram me. Ne želim čuti za njega", rekao Jovanovićev otac za srpske Novosti. Dodao je kako je sinov nestanak prijavio još u srpnju i od tada ga nije vidio.

"Čuo sam da se šulja okolo, ali ne znam ništa više o tome. Kada sam čuo da je oteo djevojčicu, brinuo sam se samo za dijete. Za njega nisam. Ništa što ima veze s njim me ne zanima. Ovo je veliki teret koji nosimo na leđima", rekao je Jovanovićev otac.

Djevojčicu (12) koju je, kako se sumnja, oteo 20. prosinca pronašli su prošle nedjelje u selu Svrljiški Mirkovac, a ona je policiji ispričala što je doživjela.

"Mučio me je i prijetio mi. Svaki dan me tjerao da pješačim po pet-šest sati i šišao me, malo-pomalo. Radio mi je ružne stvari. Govorio mi je da policajci ne traže samo njega nego i mene, i da će nas oboje ubiti ako nas uhvate", navodno je policajcima rekla žrtva, prenose srpski mediji.