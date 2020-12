Usred polijetanja aviona s njujorškog aerodroma LaGuardia u ponedjeljak, jedan od putnika je odlučio kako više ne želi biti u avionu. Uzeo je psa, otvorio vrata kabine te se spustio niz tobogan, u čemu mu se pridružila još jedna putnica.

Stjuardesa je navodno čula muškarca, kojeg vlasti identificiraju kao 31-godišnjeg Murdocka, da je rekao: ''Moram sići s aviona, ne želim sjediti ovdje, otvorit ću vrata!”

Murdock je potom navodno prošao pored stjuardese i otvorio vrata s oznakom ''izlaz u slučaju nužde'', nakon čega se napuhao tobogan za evakuaciju. Čovjek je zatim uzeo psa i izašao koristeći tobogan, navodi se u izjavi. Putnica, identificirana kao 23- godišnja Greco, navodno je pratila Murdocka niz tobogan. Par i pas su otišli iz aviona na taksi.



Muškarac koji je letio kući prema Panama Cityju izjavio je za CNN kako je zamijenio mjesta s parom i njihovim psom na ulazu. Dodao je kako je par bio ugodan i ništa mu se nije činilo neuobičajeno tijekom njihove interakcije. ''Sjećam se svog razmišljanja, rekao sam mu 'vi ste me samo zamolili da zamijenim redove s vama jer ste htjeli biti otraga, a sada ste odjednom odlučili da želite biti naprijed'', kazao je.



Prisjetio se kako je vidio puno ljudi kako stoje te četiri osobe kako trče prema prednjem dijelu aviona. Svjedok događaja je rekao kako je avion stajao na pisti više od sat vremena prije povratka.

Zračni prijevoznik uspio je preusmjeriti preostale putnike na alternativne letove. Murdock se treba vratiti na sud 9. veljače, a Greco se treba pojaviti na sudu 21. ožujka, priopćilo je tužiteljstvo okruga Queens. Lenis Valens, glasnogovornica Lučke uprave New Yorka i New Jerseya, rekla je da je pas odveden u sklonište za životinje u Brooklynu.

Vlasti su ih kasnije uhitile u ograničenom području za vožnju, kako je navedeno tijekom optužnice. Polaznik leta obavijestio je nadležna tijela da u zrakoplovu ne postoji situacija koja je zahtijevala da Murdock otvori vrata za hitne slučajeve, u skladu s postupkom podizanja optužnice.