U Turskoj i dalje traje potraga za tijelom saudijskog novinara Jamala Khashoggija. Saudijske vlasti prvi su put priznale da je novinar ubijen, ali tvrde da naredba za to nije stigla s vrha vladajuće kraljevske kuće. Turska najavljuje da će sutra otkriti nalaze istrage, a Njemačka je prva od zapadnih zemalja koja je, obustavivši prodaju oružja Saudijskoj Arabiji, poduzela konkretan korak.

Saudijske vlasti priznale su da je Jamal Khashoggi, saudijski novinar i kritičar režima te države, ubijen u konzulatu u Istanbulu. Također su izrazile sućut Khashoggijevoj obitelji.

"Princ prijestolonasljednik Mohamed bin Salman nazvao je Salaha Jamala Khasoggija, sina ubijenog novinara, kako bi izrazio sućut njemu i cijeloj obitelji zbog gubitka", rečeno je na saudijskoj državnoj televiziji. Vijest o izražavanju sućuti na svojem je Twtter profilu objavilo i ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije.

The Leadership Extends Condolences to the Family of Jamal Khashoggi pic.twitter.com/8GwxrTOWdv