Stvara li ova zemlja novi vojni savez koji bi mogao promijeniti Bliski istok?

Saudijska Arabija priprema sklapanje novih obrambenih sporazuma s više zemalja, što bi moglo imati dalekosežne posljedice za sigurnosnu ravnotežu na Bliskom istoku i šire, upozorava Deutsche Welle.

Prema dostupnim informacijama, Rijad paralelno radi na dvama vojnim dogovorima – s Egiptom i Somalijom. Riječ je o sporazumima koji bi znatno proširili saudijski sigurnosni utjecaj, osobito u strateški važnom području Crvenog mora i pomorskog prolaza Bab el-Mandeb, jednom od ključnih trgovačkih i energetskih pravaca u svijetu.

Saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan o mogućem vojnom paktu s Egiptom razgovarao je s egipatskim kolegom na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Iako detalji još nisu javno objavljeni, riječ je o produbljivanju vojne suradnje dviju zemalja koje već imaju bliske političke i sigurnosne odnose.

Istodobno se očekuje i potpisivanje obrambenog sporazuma sa Somalijom, čiji bi predsjednik uskoro trebao posjetiti Rijad. Taj bi dogovor Saudijskoj Arabiji osigurao snažniju prisutnost na afričkoj strani Crvenog mora, dodatno učvršćujući njezinu ulogu u kontroli pomorskih ruta.

Analitičari ističu da ovi potezi upućuju na novu saudijsku sigurnosnu strategiju, kojom se kraljevina nastoji manje oslanjati na tradicionalne zapadne saveznike, a više na regionalne i bilateralne sporazume. U tom se kontekstu spominje i mogućnost šireg sigurnosnog povezivanja s državama poput Pakistana i Turske, iako takav savez zasad ostaje na razini političkih procjena.

U pozadini svega je rastuća nestabilnost regije – od rata u Gazi i napetosti s Iranom, do napada na brodove u Crvenom moru – što dodatno povećava važnost kontrole ključnih sigurnosnih točaka.

Iako sporazumi još nisu formalno zaključeni, njihova najava već sada izaziva pozornost međunarodne zajednice. Ako budu realizirani, mogli bi označiti značajan pomak u regionalnoj sigurnosnoj arhitekturi, s dugoročnim posljedicama za odnose snaga na Bliskom istoku i istočnoj Africi.