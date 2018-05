Avion Saudi Arabian Airlinesa sa 141 putnikom i 10 članova posade letio je u ponedjeljak iz Medine i Dhaku. Tijekom leta otkriven je kvar na hidrauičkom sustavu i avion je hitno preusmjeren u zračnu luku King Abdulaziz u Džedi.

"Pilot je nekoliko puta pokušao otkloniti kvar, no sustav u prednjem dijelu jednostavno nije funkcionirao", rekao je glasnogovornik Saudi Arabian Airlinesa Abdurahman Al-Tayyib.

Nakon što su u zraku kružili više od dva sata nije preostalo ništa drugo nego hitno sletjeti - na nos.

Na videosnimci se može vidjeti kako avion nosom, koji se od silnog trenja zapalio, kliže po pisti.

Saudia Airbus A330-200 leased from Onur Air (TC-OCH) made an emergency landing at Jeddah Airport without its nosegear resulting in damage when nose sank to the ground. Flight #SV3818 made emergency evacuation via slides on the runway. https://t.co/1jmQ6Endfi pic.twitter.com/3wCtM3Dyck