Pronađen je pod ruševinama Hirošime i prodan za popriličnu cifru

Sat koji se otopio tijekom bombardiranja japanskoga grada Hirošime 6. kolovoza 1945. prodan je na dražbi za više od 31.000 dolara.

Sat je stao u trenutku detonacije atomske bombe iznad toga japanskog grada u 8:15 sati ujutro, zadnjih dana Drugoga svjetskog rata, objavila je aukcijska kuća RR Auction sa sjedištem u Bostonu.

Predmet je izvađen iz ruševina Hirošime i svjedoči o posljedicama razaranja prve atomske bombe detonirane iznad toga japanskog grada.

Najveća ponuda iznosila je 31.113 dolara, a ponuđač je želio ostati anoniman.

Malen sat od mesinga, rijedak "preživjeli" predmet iz područja eksplozije na dražbi je ponuđen s još nekim povijesno važnim predmetima, objavio je RR Auction.

Iz aukcijske kuće su rekli i da je sat u ruševinama pronašao jedan britanski vojnik.

"Nadamo se da će ovaj primjerak muzejske kvalitete ostati dirljiv obrazovni simbol, koji će služiti ne samo da bi nas podsjetio na žrtve rata, već i da bi istaknuo duboku, destruktivnu sposobnost koju čovječanstvo mora nastojati izbjeći", rekao je izvršni potpredsjednik RR Auctiona, Bobby Livingston.

"Ovaj ručni sat, primjerice, pokazuje i označava točan trenutak u vremenu kada se povijest zauvijek promijenila", dodao je.

