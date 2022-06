Učestala poskupljenja benzina u posljednje vrijeme tjeraju sve više zemalja na drastične poteze. Tako čelnica njemačkog SPD-a Saskia Esken razmišlja o uvođenju izvanrednih mjera - poput ograničenja brzine ili privremene zabrane vožnje nedjeljom.

Vođa njemačkih socijaldemokrata (SPD) Saskia Esken predložila je uvođenje ograničenja brzine na njemačkim autocestama, kao i privremene zabrane vožnje nedjeljom, ako se cijene benzina u zemlji ne snize.

Esken je rekla da vladajuća koalicija smanjenjem poreza naftnim kompanijama nije uspjela obuzdati cijene goriva, koje su nastavile rasti. Zbog toga bi trebali pokušati utjecati na situaciju drugačijim sredstvima, rekla je u intervjuu za njemački Tagesspiegel.

Zakon iz sedamdesetih godina omogućava njemačkoj vladi da poduzme "drastične mjere". "Omogućava vladi da poduzme privremene korake, poput zabrane vožnje nedjeljom ili uvođenja ograničenja brzine ako cijene nastave rasti. Zakon čak dopušta stavljanje energetskih kompanija u državne ruke", rekla je.

Nakon što je Njemačka energetskim kompanijama omogućila poreznu olakšicu od gotovo 3 milijarde eura, Esken je bijesna što one nisu to iskoristile da zaštite potrošače nižom cijenom goriva. "To što nisu uštede prebacile na potrošače smrdi do nebesa", rekla je Esken, pozivajući njemački ured za kontroliranje kartela da pokrene istragu.