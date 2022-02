Reporterka Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s Hrvatom koji već dvije godine živi u Ukrajini. Kaže da se među Ukrajince uvukla poprilična nervoza.

Na pitanje kakva je trenutačna situacija u Ukrajini, hrvatski državljanin koji živi u Ukrajini, Denis Ivančić, u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sanjom Višticom kazao je kako sve normalno funkcionira, nema nikakvih problema, ali u razgovoru sa stanovnicima osjete se stres, nervoza i zabrinutost. Boje se zbog iskustava iz 2014. godine.

Ukrajinci su, kako je naglasio Ivančić, bijesni zbog posljednjeg poteza ruskog predsjednika Vladimira Putina i priznanja neovisnosti pokrajina Donjeck i Lugansk, pojasnio je.

"Baš su ljuti. Vidim sad na Instagramu i Facebooku jako puno Ukrajinci stavljaju zastave gore, traže podršku", kazao je.



Na pitanje je li Putinovo priznanje pokrajina zapravo šibica koja bi mogla zapaliti situaciju u Ukrajini, Ivančić je odgovorio kako je moguće da ne bude ništa.

"Tako se svi nadaju, tako svi kažu da neće biti ništa. Ali kako bi rekao, podsvjesno, svi se boje da bi moglo biti nešto. Ali to je iskustvo iz 2014., kad ih je Rusija napala. Toga se oni boje. Prije 10 dana su tu s tenkovima, pokupili su sve tenkove, vozili su tu kroz grad, vozili su sve na istok tamo za Donbas pokrajinu. Nije svejedno kad to vidiš. Nije to baš svejedno, ljude to uznemiri, pogotovo strance. Stranci se baš boje", rekao je Ivančić.



Za sada nema nikakvog zastoja u opskrbi, sve ide, trgovine su pune. Gradovi su puni, barovi i restorani.



Američka vlada je pozvala građane da napuste Ukrajinu, rekao je Ivančić, kao i zemlje EU-a. U roku od dva dana praktički svi stranci su otišli iz Lavova. A u Lavovu je bilo jako puno stranaca, možda najviše u Ukrajini nakon Kijeva.

"Oligarsi njihovi, tako ih oni zovu. Ti najbogatiji ljudi, svi su otišli iz Ukrajine, svi su napustili Ukrajinu", rekao je.

Na pitanje hoće li otići iz Ukrajine i je li ga strah, sugovornik Dnevnika je odgovorio kako se ne boji. Dođe do nekog problema, sjest će u auto i na granici je za dva sata.

"Iz Lavova sam za sat vremena na poljskoj granici. Sjednem na autobus koji ide za Italiju, Austriju i spustim se tu dolje. Ja se ne bojim", zaključio je.

