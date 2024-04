SAD upozorile Dodika: "Griješi ako misli da ćemo stajati po strani dok on provodi secesionističku agendu"

Američko veleposlanstvo u BiH oštro je u petak upozorilo čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika da bi njegovo inzistiranje na donošenju posebnog zakona po kojemu bi Republika Srpska (RS) provodila izbore ili se pak pokušala odcijepiti predstavljalo otvoreno kršenje Daytona, na što će SAD sigurno reagirati.

Dodik je ranije najavio kako će RS do 20. travnja donijeti svoj izborni zakon ukoliko prije toga ne budu poništene tehničke izmjene izbornog zakona što ih je nametnuo visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt. U četvrtak je, nakon sastanka sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu, najavio kako će se RS proglasiti samostalnost ukoliko u Ujedinjenim narodima bude usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici.

Veleposlanstvo SAD na to je u petak reagiralo posebnom izjavom u kojoj se navodi kako bilo kakvi izbori provedeni po protuustavnom, "paralelnom izbornom sustavu" ne bi imali legitimitet, a oni koji sudjeluju u njihovoj organizaciji bavili bi se antidemokratskim, protuustavnim i antidejtonskim djelovanjem.

"Sjedinjene Države su bile jasne da su spremne odgovoriti na antidejtonske akcije lokalnih aktera te da podržavaju akcije visokog predstavnika da učini isto", stoji u izjavi.

Istaknuto je kako Dodik griješi ako misli da će SAD stajati po strani dok on provodi svoju secesionističku agendu "i gura BiH prema sukobu", jer je svaki pokušaj odcjepljenja entiteta ili bilo koje druge administrativne jedinice antidejtonsko djelovanje koje se neće tolerirati.

"RS je entitet u sastavu države Bosne i Hercegovine. Ona je sastavni dio države, ali ni RS ni Federacija BiH ne postoje izvan Bosne i Hercegovine. Ustav BiH ne daje pravo entitetu ili bilo kojoj drugoj jedinici na odcjepljenje", stoji u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X.

