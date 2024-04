Dodika baš briga za američke sankcije: "Imam druge prijatelje, Vučića, Putina i Orbana..."

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik rekao je u srijedu kako se ponosi time što je pod sankcijama SAD-a, a svoj daljnji politički put planira "uz prijatelje", navodeći kako su to predsjednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin te mađarski premijer Viktor Orban.

Dodik i njegovi najbliži suradnici, među kojima su gotovo svi čelni ljudi u RS kao i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, pod sankcijama su američkog Ministarstva financija, a sada su se suočili s činjenicom da im banke u BiH redom zatvaraju račune i na taj način pokušavaju izbjeći situaciju u kojoj bi i same trpjele posljedice tako što bi bile isključene iz međunarodnog platnog prometa.

Dodik i njegovi suradnici sada ne mogu dobivati plaće kao ni kredite ili kreditne kartice, a sa zatvaranjem računa u bankama suočene su i tvrtke koje su SAD označile kao izvor financijske moći za čelnike bosanskih Srba.

Među takvima je i tvrtka "Integral inženjering" iz Laktaša, koju je do smrti prošle godine vodio Dodikov prijatelj Slobodan Stanković. Iako je on umro, sankcije njegovoj tvrtku su ostale, a iz tvrtke je potvrđeno kako su im od 17 računa koje su do sada imali banke zatvorile 15, a uskoro očekuju kako će im blokirati i preostala dva pa ne znaju kako će nastaviti poslovati.

Unatoč činjenici da je zbog sankcija postao platežno nesposoban, Dodik je u srijedu pred novinarima izjavio kako ga je "baš briga za američke sankcije" i kako ga to neće odvratiti od politike koju vodi.

"Mi imamo druge prijatelje", kazao je Dodik pa je nastojeći ih pobrojati spomenuo Vučića, Putina i Orbana, a pritom posebice računa na suradnju s Budimpeštom i Beogradom, kojega je nazvao i svojim glavnim gradom.

"Mađarska, Republika Srpska i Srbija udružit će se u neku vrstu ekonomske unije", najavio je Dodik

Ponovo je zaprijetio kako će RS uskoro donijeti svoj izborni zakon i po njemu provoditi izbore ukoliko ne bude ukinuta odluka o nametanju tehničkih izmjena izbornog zakona što ju je donio visoki predstavnik Christian Schmidt.

"Mi ćemo donijeti taj zakon i po njemu ćemo provoditi izbore u RS. Baš nas briga ako ih Zapad ne prizna. Priznat ćemo ih mi", kazao je Dodik.