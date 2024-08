Više od 30 ljudi ozlijeđeno je nakon što se u subotu zapalio panoramski kotač na glazbenom festivalu Highfield u blizini grada Leipziga na istoku Njemačke, objavila je policija.

Prema prvim nalazima, sve žrtve nagutale su se dima nakon što su se dvije gondole kotača zapalile, rekla je glasnogovornica policije za dpa.

⚡️During the Highfield Festival in the German city of Leipzig , a Ferris wheel with people in its cabins caught fire.



Two booths caught fire while customers were inside. The incident left more than 30 people injured, with at least two in serious condition.



