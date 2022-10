Član Vijeća ruskog Ministarstva obrane u nedavnom je gostovanju na jednoj televiziji, ne znajući da mu je uključen mikrofon, izrekao tajnu koju Kremlj skriva tjednima.

Suočena s optužbama da u ratu s Ukrajinom koristi iranske bespilotne letjelice, Rusija se okrenula strategiji opovrgavanja, no član Vijeća ruskog Ministarstva obrane Ruslan Pukhov u jednoj je televizijskoj emisiji, ne znajući da mu je uključen mikrofon, opovrgnuo službeni narativ ruskog političkog vrha.

How to lose your job quickly



"We all know that these are Iranian, but the authorities do not recognize," Ruslan Pukhov, a member of the public council under the Russian Defense Ministry, accidentally spoke on air about the origin of the drones that #Russia uses in #Ukraine. pic.twitter.com/CV7WAcYgm5