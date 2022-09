Mihajlo Podoljak, glavni savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, ekskluzivno je za Dnevnik Nove TV govorio o ruskim prijetnjama.

Reporterka Pavlina Vasylenko razgovarala je s Mihajlom Podoljakom, glavnim savjetnikom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Ako ne oslobodimo naš teritorij do međunarodno priznatih granica iz 1991., onda će rat i dalje trajati i Rusija će postupno zauzimati Ukrajinu dio po dio i rat će biti beskrajan. Svi to razumijemo. I bilo kakve izjave gospodina Putina, uopće nas ne dotiču. Postoje razrade Glavnog stožera koje je odobrio vrhovni zapovjednik, a mi smo na putu da deblokiramo naša područja. Harkiv je već deblokiran. Napredujemo u Luhanskoj oblasti, napredujemo u Doneckoj oblasti, a definitivno napredujemo i u Hersonskoj oblasti", poručio je Podoljak.

"Naravno, sve te inicijative i takozvani referendumi su propagandna predstava. Jasno je da je to pravno nemoguće učiniti na teritoriju koji je okupiran, gdje je stacionirana vojska i gdje se vode teške borbe. To je besmislica, ali opet je tu propagandni element i opet izjave o djelomičnoj mobilizaciji - sve je to namijenjeno za domaće tržište, za unutarnje političko tržište Ruske Federacije", zaključio je savjetnik Zelenskog za Dnevnik Nove TV.

