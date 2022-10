Građani Hersona masovno bježe, Rusi ih evakuiraju na svoj teritorij. Ukrajina od četvrtka kreće u redukciju struje zbog uništenih infrastrukturnih objekata. Predsjednik Njemačke otkazao je posjet Kijevu.

Tijek događanja iz minute u minutu možete pratiti u nastavku:

7:29 Samoimenovani dužnosnici koje podržava Moskva u južnoj ukrajinskoj regiji Herson počeli su evakuirati civile na ruski teritorij, navodeći strah od ukrajinske protuofenzive.

Čelnik ključnog južnog grada Vladimir Saldo, postavljen u Rusiji, govorio je o planovima da se do 60.000 ljudi prebaci preko rijeke Dnjepar u Rusiju u sljedećih šest dana - 10.000 ljudi svaki dan.

"Nećemo predati grad", rekao je. Slike ljudi koji čamcima bježe iz grada objavila je ruska državna TV, piše The Guardian.

7:27 Ukrajinski predsjednik Zelenski kazao je da su stotine bespilotnih letjelica iranske proizvodnje oborene iznad Ukrajine u listopadu, zajedno s "desecima projektila".

Kijev tvrdi da je Moskva lansirala ovo oružje na veće gradove u Ukrajini dok se nastavlja ponovni napad na infrastrukturu opskrbe energijom.

Rusija je demantirala te informacije, ali je preuzela odgovornost za napade na infrastrukturu.

Zelenski je ranije predstavio prijedlog za prekid diplomatskih veza s Iranom zbog, kako tvrdi, isporuke od oko 2400 dronova Shahed-136. Ukrajinski predsjednik tvrdi da su 233 drona oborena iznad Ukrajine. Iran niječe umiješanost u isporuku dronova Rusiji.

Anonimni iranski dužnosnik rekao je Reutersu da je Rusija tražila više iranskih bespilotnih letjelica i balističkih projektila s "poboljšanom preciznošću" kada su visoki dužnosnici iz Teherana nedavno posjetili Moskvu.

Izvor je rekao da je Iran obećao Rusiji osigurati više bespilotnih letjelica, citirajući dva visoka iranska dužnosnika i dva iranska diplomata.

7:21 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je građane na područjima pod ruskom okupacijom da izbjegavaju novačenje u rusku vojsku.

U svojem noćnom obraćanju je rekao da bi Ukrajinci, ako budu prisiljeni da se pridruže ruskoj vojsci, trebali "položiti oružje i doći na ukrajinske položaje".

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je izvanredno stanje u četiri regije Ukrajine koje je Moskva nezakonito pripojila i dao dodatne izvanredne ovlasti čelnicima svih regija Rusije.

7:18 Čelnici država članica Europske unije okupit će se u četvrtak i petak u Bruxellesu na redovitom jesenskom samitu na kojem će glavna tema biti energija i rat u Ukrajini.

"Središnja točka našeg dnevnog reda je energetska kriza, na koju moramo djelovati s najvećom hitnošću. Konkretno, moramo imperativno intenzivirati naša tri pravca djelovanja: smanjenje potražnje, osiguranje sigurnosti opskrbe i obuzdavanje cijena", istaknuo je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel u pozivnom pismu šefovima država ili vlada.

Čelnici će također razgovarati o gospodarskim te o vanjskopolitičkim pitanjima. Podloga za raspravu o rješavanju energetske krize bit će prijedlog paketa mjera koja je u utorak predstavila Europska komisija.

Rusija je posljednjih dana počela napadati civilnu infrastrukturu u Ukrajini, lišavajući ljude struje i grijanja, što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nazvala zločinom i čistim terorizmom.

Čelnici EU-a raspravljat će o daljnjoj pomoći Ukrajini kako bi se što bolje pripremila za zimu te o nastavku pomoći na srednji i dulji rok. U svjetlu nedavne sabotaže na plinovodima Sjeverni tok 1 i 2 čelnici će razgovarati o jačanju suradnje na zaštiti kritične infrastrukture.

Na području vanjske politike, čelnici će razgovarati o odnosima s Kinom te s Iranom, koji je posljedjih dana došao u središte pozornosti zbog dronova kojima Rusija napada ukrajinske gradove. U tijelima EU-a radi se na sankcijama protiv iranskih dužnosnika zbog prodaje dronova Rusiji.

7:12 Ruski Telegram kanali pišu da njihovi vojni zapovjednici i dalje šalju velike kolone i da ih gađa topništvo. Danas je HIMARS zaustavio višecjevni raketni bacač.

Yesterday RU telegrams were complaining of Russian commanders still sending large columns and being targeted by artillery. Today a MLRS one knocked out by HIMARS pic.twitter.com/YnNZsauyvD