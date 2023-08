VIDEO Ruski tanker napadnut dronovima: Dva tegljača stigla u pomoć

Ruski tanker s 11 članova posade pogođen je u ukrajinskom napadu u Crnom moru, izvijestili su ruski dužnosnici. U napadu nije bilo žrtava.

Promet na mostu koji povezuje poluotok Krim s Rusijom bio je prekinut na tri sata. Izvor iz ukrajinske sigurnosne službe rekao je za BBC da je korišten morski dron.

Pročitajte i ovo 28. obljetnica Obilježavanje Oluje u Kninu, Plenković održao govor: "Nećemo dopustiti Srbiji da bude regionalni tužitelj i sudac"

Ruska državna novinska agencija Tass citirala je dužnosnika regionalnog pomorskog centra za koordinaciju spašavanja koji je rekao da su dva tegljača već stigla na mjesto napada - južno od Kerčkog tjesnaca. "Strojarnica je oštećena. Ne mnogo, ali je oštećena", rekao je dužnosnik.

Tonight the Security Service of #Ukraine blew up the large #Russian oil tanker "SIG" transporting fuel for Russian troops. pic.twitter.com/gcP4aHOtyA