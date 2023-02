Putinov suradnik i propagandist gostovao je na ruskoj državnoj televiziji te je tom prilikom izjavio kako su Sjedinjene Američke Države svojim potezom prešle sve granice i objavile rat Rusiji.

Igor Korotčenko, ruski ekspert za vanjsku politiku i bivši član Sovjetskog ratnog zrakoplovstva u nedjelju je, gostujući na ruskoj državnoj televiziji, rekao da je američka državna podtajnica Victoria Nuland svojom izjavom otvoreno prekoračila crvenu liniju i otvoreno objavila rat Rusiji.

Nuland je prije nekoliko dana rekla da su mete na Krimu legitimne i kako SAD podržava ukrajinske napade na njih.

"Nakon što je SAD prešao svaku zamislivu i nezamislivu crvenu liniju, danas je američko Državno tajništvo zapravo objavilo da ide u rat s Rusijom. Smatram da bi mi na taj način trebali tumačiti izjavu Nuland, jer za ublažavanjem nema potrebe.", rekao je Korotčenko, dodajući da je SAD vojni neprijatelj Rusije.

"Ako očekuju da masovni raketni napadi na ruski teritorij budu izvršeni putem nekog drugog, ali uz njihovu pomoć, u tom slučaju možemo na to gledati kao causus belli (opravdani povod za rat) i reagirati u skladu s tim."

Korotchenko is a very consistent hawk on Skabeeva's show - now he has taken up arms against the US and insists that Russia must answer. What answer, - he did not say. It's a pity. pic.twitter.com/zD0PX5S09Z