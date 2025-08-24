Tko će jamčiti sigurnost? Ovo su ruski uvjeti za kraj rata

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov iznio je ključne ruske uvjete za postizanje mira s Ukrajinom.

Između ostalog je predložio da sigurnost zemlje jamči skupina nacija koja bi uključivala stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, piše Reuters.

Ruski predsjednik Vladimir Putin prošli tjedan je rekao da zahtijeva da Ukrajina odustane od cijelog istočnog Donbasa, odrekne se ambicija za pridruživanje NATO-u, ostane neutralna i drži zapadne trupe izvan zemlje.

Putinov šef diplomacije sada je u emisiji "Meet the Press" na NBC Newsu rekao da su Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali o pitanju sigurnosnog jamstva za Ukrajinu te da je Putin pokrenuo pitanje neuspjelih istanbulskih pregovora iz 2022. godine.

Na tim su razgovorima Rusija i Ukrajina razgovarale o trajnoj neutralnosti Ukrajine u zamjenu za sigurnosna jamstva pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a: Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i Sjedinjenih Država, ali i drugih zemalja.

Lavrov je za NBC rekao da bi skupina koja uključuje članice Vijeća sigurnosti trebala jamčiti sigurnost Ukrajine. Dodao je i da bi ta skupina mogla uključivati ​​i Njemačku, Tursku i druge zemlje.

"A jamci bi jamčili sigurnost Ukrajine, koja mora biti neutralna, koja mora biti nesvrstana ni u jedan vojni blok i koja mora biti nenuklearna", rekao je Lavrov i također dao do znanja da je članstvo Ukrajine u NATO-u neprihvatljivo za Rusiju.

Dodao je i da Rusija želi zaštititi ruske govornike u Ukrajini te da s Ukrajinom treba voditi teritorijalnu raspravu.

Njemačka traži snažna sigurnosna jamstva za Ukrajinu nakon rata

Sigurnosna jamstva za Ukrajinu nakon rata trebaju podržati razne države, uključujući i izvan Europe, poručio je u nedjelju njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul.

Govoreći na danu otvorenih vrata vlade u Berlinu, Wadephul je naglasio kako je važno da Sjedinjene Američke Države sudjeluju u davanju jamstava Ukrajini, ali i da su potrebne i druge zemlje.

Dodao je da je oko 30 država već iskazalo spremnost za takvu politiku, uključujući Japan. Potrebna su jamstva sigurnosti koja se "približavaju onome što znači članstvo u NATO-u“, rekao je ministar.

"Ne možemo očekivati da Ukrajina ozbiljno razmatra teritorijalne ustupke ako barem ne dobije sigurnosno jamstvo od što većeg broja država da je ostatak tada zajamčeno siguran“, istaknuo je Wadephul.

Dodao je kako to ne bi predstavljalo rizik za Rusiju, izrazivši nadu da će ruskog predsjednika Vladimira Putina ipak biti moguće privoljeti na dogovor poduprt sigurnosnim jamstvima.

Takav sporazum mogao bi biti temelj povratka mira u Europu, rekao je. Naglasio je da Ukrajina mora biti u stanju obraniti se i dobiti potporu svojih jamaca. Mirovni sporazum ne smije biti nametnut na štetu Ukrajine, dodao je.

Wadephul je uputio apel Putinu da prekine rat i započne pregovore.

"U suprotnom, mora računati na naš jasan otpor zajedno s Ukrajinom“, poručio je.

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u nedjelju u Kijevu, na zajedničkoj konferenciji za medije s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, da ne isključuje mogućnost sudjelovanja kanadskih vojnika u Ukrajini u sklopu predloženih sigurnosnih jamstava, čiji okvir Ukrajina i njezini saveznici trenutačno razrađuju, objavio je Reuters.