Ruski borbeni avion presreo je u ponedjeljak dva američka nuklearna bombardera i pratio ih sve dok se nisu udaljili od ruskog zračnog prostora.

Ruski borbeni avion Su-35 poletio je iznad Baltičkog mora da presretne dva američka nuklearna bombardera samo nekoliko dana nakon što je srušen američki dron.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je ruski borbeni avion Su-35 presreo bombardere B-52 koji su letjeli prema ruskoj granici. Ruski avion vratio se u bazu nakon što je američke avione ispratio do estonskog zračnog prostora, prenosi Daily Mail.

"Let Su-35 bio je strogo u skladu s međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora", poručili su iz ruskog ministarstva obrane.

Pogledajte kadrove koje je zabilježio ruski Su-35.

A U.S. Air Force B-52H Strategic Bomber was Intercepted by a Russian Su-35 Fighter Aircraft over the Baltic Sea today; according to the Russian MoD the Bomber was approaching Russian Airspace when it were Intercepted and then Escorted until it entered Estonian Airspace. pic.twitter.com/45XW6SjOZx