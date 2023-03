Borbeni avioni avioni NATO-a s presreli su ruske vojne avione u blizini Estonije.

Borbeni avioni avioni NATO-a su već drugi put ovog tjedna presreli ruske vojne avione u blizini estonskog zračnog prostora, objavilo je britansko ratno zrakoplovstvo (RAF).

U jučerašnjoj akciji sudjelovali su britanski i njemački lovci, koji su u sklopu operacije zajedničkog čuvanja zračnog prostora istočnog boka NATO-a presreli ruske avione nedaleko od estonskog zračnog prostora.

Dva borbena aviona topa Typhoon presreli su ruski vojni transporter tipa Tu-134, koji su pratila dva ruska lovca tipa Su-27 Flanker te AN-2, vojni transportni avion, objavio je RAF.

"Brzo smo identificirali ruske zrakoplove, a potom ih pratili dok su letjeli u blizini zračnog prostora NATO-a", rekao je Richard Leask, jedan od zapovjednika RAF-a.

RAF & German Air Force Typhoon fighters scrambled from Ämari Air Base in Estonia for 2nd time this week to intercept Russian military aircraft close to Estonian airspace.



Full story: https://t.co/TPDfBgMPLY