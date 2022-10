Urednica Russia Today Margarita Simonjan gostovala je u emisiji ruske televizije "Večer s Vladimirom Solovjevom".

"U petak je bio prekrasan dan u Rusiji, a u subotu mi je bio toliko loše da nisam ni htjela doći u emisiju", rekla je urednica Russia Today Margarita Simonjan gostujući u u emisiji.

Na početku je odmah pozvala na odgovornost generale, kao i cijeli ruski vojni vrh. No, tu nije stala te je poručila kako bi moral u vojsci podizala brutalnim kaznama.

"Svjedočili smo kukavičluku, svojevoljnom napuštanju položaja, totalnom kolapsu linije zapovijedanja. Brutalne kazne trebaju dobiti oni koji su se oglušili o zapovjedi i napustili svoje položaje", rekla je.

Podsjetila je na ruskog generala Dmitrija Pavlova rekavši: "Svi znamo kako su završili general Pavlov i njegovi zamjenici 1941. godine."

Ruski veleposlanik pozvan na razgovor u Ministarstvo zbog aneksije ukrajinskog teritorija

Izbjegla Ukrajinka zbog koje je Britanac ostavio obitelj vratila se kući: "Nadam se da će se Tony predomisliti"

Naime, oni su pogubljeni nakon što su Pavlovljeve jedinice poražene u prvih nekoliko dana Hitlerova napada.

Head of RT argues for Russia's military command to be replaced "for cowardice" and tries to inspire viewers with her visions of an "even bigger Russia" as another version of the Soviet Union. More in my article ⤵️https://t.co/euQhaC5Be3 pic.twitter.com/od6K7NT9l8