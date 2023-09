VIDEO Dronom pogođeno skladište nafte u Rusiji! Zatvoreno nebo iznad Moskve

Rusija je objavila da je osujetila koordinirani ukrajinski napad na Krim rano u nedjelju, ukrajinske bespilotne letjelice ciljale su i Moskvu, prekinuvši zračni promet u glavnom gradu, a u napadu dronova izbio je požar u skladištu nafte na jugozapadu zemlje.

Ukrajina je zadnjih dana pokrenula niz napada na ruske vojne ciljeve na okupiranom Krimu i na crnomorsku flotu ruske mornarice, nastojeći potkopati ratne napore Moskve u toj ključnoj regiji.

Napadi duboko u Rusiji, daleko od prvih linija, također su se povećali, a gradonačelnik Moskve je rekao da su najmanje dvije bespilotne letjelice oborene u regiji glavnog grada u nedjelju rano ujutro.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti nedjeljna izvješća i iz Kijeva nije bilo komentara. U subotu navečer Oleksij Danilov, tajnik ukrajinskog Vijeća sigurnosti, pozvao je saveznike Kijeva da ubrzaju isporuku oružja, rekavši da je to jedini način da se okonča rat.

"Na primjer, potpuno ili djelomično uklanjanje ruske crnomorske flote, što je izvediv zadatak, trebalo bi značajno ubrzati proces ruskog traganja za izlazom iz rata", napisao je Danilov na portalu Ukrajinska Pravda.

U jugozapadnoj Rusiji, ukrajinska bespilotna letjelica oštetila je skladište nafte rano u nedjelju, izazvavši požar u spremniku goriva koji je kasnije ugašen, rekao je regionalni guverner.

"Nema žrtava, sve hitne službe rade na području objekta", rekao je guverner regije Orjol Andrej Kličkov na Telegramu.

An oil depot in #Oryol region, #Russia was attacked. pic.twitter.com/407jxPbdP1