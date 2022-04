Ruska Federacija suspendirana je iz Svjetske turističke organizacije, čime odmah gubi prava i privilegije kao članica te organizacije. Skupština UNWTO-a tu je odluku donijela premašivši dvotrećinsku većinu.

Svjetska turistička organizacija suspendirala je Rusku Federaciju. Rusija je tako izgubila prava i privilegije kao članica specijalizirane agencije UN-a za turizam.

Prva izvanredna Glavna skupština UNWTO-a u Madridu se održava dva dana, a nakon što je prošlog mjeseca na hitnom sastanku za tu skupštinu Izvršno vijeće te organizacije odlučilo o suspenziji Rusije, pri čemu iz UNWTO-a navode da je tada rusko izaslanstvo odbilo braniti svoj stav i umjesto toga je najavilo povlačenje iz UNWTO-a i prije rasprave.

Skupština je sada i glasala za tu suspenziju, daleko premašivši potrebnu dvotrećinsku većinu, a odluka stupa na snagu odmah, dok dobrovoljno istupanje stupa na snagu tek godinu dana nakon što član podnese službeno priopćenje odgovarajućim kanalima, napominju iz UNWTO-a.

"Članice UNWTO-a poslale su jasnu poruku - turizam je stup mira i međunarodnog prijateljstva, a članice UNWTO-a moraju podržavati te vrijednosti ili se suočiti s posljedicama, bez iznimki. Ova izvanredna Glavna skupština pokazuje da su ruske akcije neobranjive i suprotne načelima UNWTO-a i međunarodnog upravljanja", poručio je glavni tajnik UNWTO-a Zurab Pololikashvili.

