Danas je 63. dan ruske invazije na Ukrajinu. Najveća ruska tvrtka i najveći eksploatator zemnog plina, Gazprom, obustavio je isporuku plina Poljskoj i Bugarskoj. Uslijedile su oštre reakcije Europske unije.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

16:36 Europska komisija predložila je ukidanje svih carina za izvoz iz Ukrajine na godinu dana.

"Danas smo predložili ukidanje uvoznih carina na sav ukrajinski izvoz u EU. Ovaj će korak uvelike olakšati izvoz ukrajinske industrijske i poljoprivredne robe u EU. I dalje stojimo uz Ukrajinu u ovim teškim vremenima", poručili su na Twitteru.

Today we have proposed to suspend import duties on all Ukrainian exports to the EU.



This step will greatly facilitate the export of Ukrainian industrial and agricultural goods to the EU.



We continue to stand by Ukraine in these dire times.#StandWithUkraine