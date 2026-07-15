Rusija zaprijetila Europi: "Smatrali bismo ih legitimnim vojnim ciljevima"

Rusija je u srijedu objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih multinacionalnih snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma bilo neprihvatljivo za Moskvu koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.

Zapadni saveznici u proukrajinskoj "koaliciji voljnih" sastali su se ovog tjedna u Parizu i potvrdili namjeru da rasporede snage nakon prestanka borbi, kako bi umirili Ukrajinu i pomogli joj da obnovi svoju vojsku.

Također su rekli da će se u nadolazećim mjesecima održati vježbe kako bi se demonstrirala sposobnost djelovanja planiranih snaga, poznatih kao Multinacionalne snage za Ukrajinu (MNF-U).

"U tom kontekstu, želimo ponoviti da je raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata iz zemalja takozvane 'koalicije voljnih' u Ukrajinu neprihvatljivo za našu zemlju", rekla je novinarima Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova.

"Ponavljam: to bi de facto značilo stranu intervenciju i eskalaciju prijetnji sigurnosti Rusije. Takve bismo jedinice smatrali legitimnim vojnim ciljevima", naglasila je Zaharova.

Koaliciju voljnih čini 35 zemalja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer na odlasku Keir Starmer predvode inicijativu koju čine saveznici Ukrajine, uglavnom europski, a cilj joj je pružiti "sigurnosna jamstva" Kijevu u okviru eventualnog mirovnog sporazuma s Rusijom.

Ukrajinski vojnici s vojnicima iz zemalja koalicije, uključujući hrvatske specijalne policajce, sudjelovali su u utorak u Parizu u velikom vojnom mimohodu na nacionalni praznik 14. srpnja.