Rusija u Kini ima tajnu ima tajnu tvornicu ključnog oružja za rat u Ukrajini

IEMZ Kupol, podružnica ruskog državnog poduzeča Almaz-Antey razvila je i testirala novi dron nazvan Garpiya-3(G3) u Kini uz pomoć tamošnjih stručnjaka, kako stoji u jednom od dokumenata, a riječ je o izvještaju koji je Kupol poslao ruskom ministarstvu obrane ranije ove godine u kojem opisuju svoj rad, piše u ekskluzivnom tekstu Reuters.

Kupol je u naknadnom dopisu izvjestio ministarstvo obrane da je u tvornici u Kini uspio proizvesti bespilotne letjelice, uključujući G3, te da bi oružje moglo biti raspoređeno u "specijalnoj vojnoj operaciji" u Ukrajini, izrazu koji Moskva koristi za rat u Ukrajini.

Kupol, Almaz-Antey i rusko ministarstvo obrane nisu odgovorili na zahtjeve za komentarom Reutersovog članka. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova reklo je Reutersu da nije upoznato s takvim projektom, dodajući da Peking ima stroge mjere kontrole izvoza dronova ili bespilotnih letjelica (Unmanned aerial vechicles UAV).

O kakvom dronu je riječ?

G3 može prijeći oko 2000 km s nosivošću od 50 kg, prema izvješćima danima ruskom ministarstvu obrane iz Kupola, koji je stavljen pod sankcije SAD-a u prosincu 2023. Testni modeli G3 i neki ostali modeli bespilotnih letjelica proizvedeni u Kini isporučeni su Kupolu u Rusiji na daljnje testiranje, ponovno uz sudjelovanje kineskih stručnjaka, rekli su obavještajni izvori.

Dokumenti ne identificiraju kineske stručnjake za bespilotne letjelice uključene u projekt koji je naveden, a Reuters nije uspio utvrditi njihov identitet. Kupol je preuzeo isporuku sedam vojnih bespilotnih letjelica proizvedenih u Kini, uključujući dva G3, u svom sjedištu u ruskom gradu Iževsku, a što se da iščitati iz druga dva dokumenta - fakture koje je Kupolu poslala ljetos jedna druga ruska tvrtka što služi kao posrednik s kineskim dobavljačima. U jednoj od faktura traži se plaćanje u kineskim juanima.

Dva obavještajna izvora rekla su da je isporuka testnih bespilotnih letjelica Kupolu prvi konkretan dokaz koji je njihova agencija pronašla da su čitave bespilotne letjelice proizvedene u Kini isporučene Rusiji od početka rata u Ukrajini u veljači 2022.

Peking sve negira

Peking je više puta zanijekao da su Kina ili kineske tvrtke opskrbljivale Rusiju oružjem za upotrebu u Ukrajini, rekavši da je njihovq zemlja i dalje neutralna.

Odgovarajući na Reutersova pitanja, ministarstvo vanjskih poslova NR Kine reklo je da kinesko stajalište predstavlja kontrast u odnosu na druge nacije s "dvostrukim standardima u prodaji oružja" za koje kaže da su "dolile ulje na vatru ukrajinske krize".

Ministarstvo je ranije ovog mjeseca reklo da nema međunarodnih ograničenja na trgovinu Kine s Rusijom, kada je odgovorilo na prvotna izvješće Reutersa da je Kupol počeo proizvoditi vojnu bespilotnu letjelicu dugog dometa Garpiya-A1 u Rusiji koristeći kineske motore i dijelove.

Zapadni stručnjaci uznemireni i skeptični

Fabian Hinz, znanstveni suradnik na Međunarodnom institutu za strateške studije, obrambenom think-tanku sa sjedištem u Londonu, rekao je da bi isporuka bespilotnih letjelica iz Kine Rusiji, ako se potvrdi, bila značajan razvoj.

"Ako pogledate što je Kina do sada isporučivala, uglavnom je to bila roba dvostruke namjene - bile su to komponente, podkomponente, koje bi se mogle koristiti u sustavima oružja", rekao je za Reuters. "To je ono što je do sada prijavljeno. Ali ono što zapravo nismo vidjeli, barem iz otvorenih izvora, su dokumentirani prijenosi cijelih oružanih sustava."

S druge strane, Samuel Bendett, viši suradnik u Centru za novu američku sigurnost, think tanku sa sjedištem u Washingtonu, rekao je da bi Peking oklijevao izložiti se međunarodnim sankcijama zbog pomaganja moskovskom ratnom stroju. Rekao je da je potrebno više informacija kako bi se utvrdilo da je Kina uistinu domaćin proizvodnje ruskih vojnih dronova.

Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće izjavilo je da je duboko zabrinuto Reutersovim izvješćem o programu bespilotnih letjelica, za koje kaže da se čini kao primjer kineske tvrtke koja pruža smrtonosnu pomoć ruskoj tvrtki pod sankcijama SAD-a.

Bijela kuća nije vidjela ništa što bi upućivalo na to da je kineska vlada bila svjesna uključenih transakcija, ali Kina ima odgovornost osigurati da tvrtke ne pružaju smrtonosnu pomoć Rusiji za korištenje od strane njezine vojske, dodao je glasnogovornik.

Upitana o Reutersovom izvješću, glasnogovornica NATO-a je putem e-pošte rekla: "Ova su izvješća duboko zabrinjavajuća i saveznici se savjetuju o ovom pitanju. Kineska vlada ima odgovornost osigurati da njezine tvrtke ne pružaju smrtonosnu pomoć Rusiji", dodala je glasnogovornica Farah Dakhlallah. "Kina ne može nastaviti raspirivati ​​najveći sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, a da to ne utječe na njezine interese i ugled."

Britansko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je Kinu da prestane pružati diplomatsku i materijalnu potporu ruskim ratnim naporima.

"Izuzetno smo zabrinuti zbog izvješća da Rusija proizvodi vojne bespilotne letjelice u Kini. Ovo pridodaje sve većem broju dokaza iz otvorenih izvora da kineske tvrtke omogućuju rusku ilegalnu invaziju na Ukrajinu. Opskrba oružjem bila bi izravna kontradikcija izjavama Kine da neće isporučivati ​​oružje ni jednoj strani u sukobu." rekao je britanski glasnogovornik.

U razvoju su i jači dronovi

G3 je nadograđena verzija bespilotne letjelice Garpiya-A1, prema izvješćima Kupola poslanim ministarstvu obrane. Redizajnirali su ga kineski stručnjaci radeći na nacrtima Garpiya-A1. Kupol je rekao da će u roku od osam mjeseci projekt u Kini biti spreman za proizvodnju REM 1 napadačke bespilotne letjelice, kineskog dizajna i nosivosti 400 kg. Dva europska obavještajna izvora rekla su da bi ovaj sustav bio sličan američkom dronu Reaper.

Zasebni dokument koji je pregledao Reuters otkriva planove koji uključuju ruski Kupol i, TSK Vektor, te kineski Redlepus za uspostavu zajedničkog rusko-kineskog centra za istraživanje i proizvodnju bespilotnih letjelica u posebnoj gospodarskoj zoni Kashgar u kineskoj pokrajini Xinjiang.

"Napredna baza za istraživanje i proizvodnju bespilotnih letjelica" od 80 hektara mogla bi proizvoditi 800 dronova godišnje, stoji u dokumentu. Nije naveden vremenski okvir kada će biti operativan.

Prošlog je tjedna ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je njegova vojska dobila oko 140.000 bespilotnih letjelica u 2023. godini i da Moskva planira udeseterostručiti taj broj ove godine.

"Tko brže reagira na potrebe na bojnom polju, pobjeđuje", rekao je Putn na sastanku u Sankt Peterburgu o proizvodnji dronova.

Pročitajte i ovo na udaru nekoliko država Amerika se priprema za razorni uragan: "Na rubu smo onoga što bi mogao biti povijesni događaj"

Pročitajte i ovo Policijska akcija Zbog Brada Pitta španjolska policija na nogama, pet osoba uhićeno: "Obećao im romantičnu vezu i zajedničku budućnost"