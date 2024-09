Amerika se priprema za razorni uragan: "Na rubu smo onoga što bi mogao biti povijesni događaj"

Uragan Helene nastavlja jačati dok se širi prema američkoj obali Meksičkog zaljeva.

Oluja 1. kategorije na putu je da brzo preraste u opasni uragan 4. kategorije do trenutka kada stigne do Floride u četvrtak navečer, a prognostičari upozoravaju da bi mogla donijeti po život opasne olujne valove, štetne vjetrove i poplave velikom dijelu Floride i jugoistoka SAD-a.

Brzina vjetrova povećala se na 137 km/h i raste kako se oluja kreće prema sjeveru.

Guverneri Floride, Georgije, Sjeverne Karoline, Južne Karoline i Virginije proglasili su izvanredno stanje prije nego što se oluja spusti na kopno.

Podaci pokazuju da da jačina vjetrova premašuje 140 kilometara na sat, piše BBC.

Na tiskovnoj konferenciji u četvrtak gradonačelnik Tallahasseeja na Floridi upozorio je stanovnike da budu spremni.

"Nemamo više vremena za čekanje. Danas je taj dan. Pozivamo vas da pazite na vremenske prilike jer smo na rubu onoga što bi moglo biti povijesni događaj", rekao je gradonačelnik John Dailey.

U Georgiji će sve javne škole u Atlanti biti zatvorene u četvrtak i petak zbog oluje. To je također utjecalo na utrku za Bijelu kuću jer je republikanski kandidat za potpredsjednika J. D. Vance otkazao dva događaja u Georgiji koji su bili planirani za četvrtak.

Po cijelom jugoistoku SAD-a oluja bi mogla izazvati katastrofalne i potencijalno po život opasne bujice i urbane poplave, rekao je NHC.

U Meksiku su popularna ljetovališta Cancún i Cozumel zahvatili jaka kiša i vjetar u srijedu u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu.

Crvene zastave s upozorenjem kupačima da se ne upuštaju u more vijorile su se na plažama Cancúna već u utorak, a ribari su požurili izvući svoje male brodove iz vode.

Lokalne tvrtke zatvarale su svoje prozore daskama dok je počela padati jaka kiša i puhati jak vjetar.

Hurricane Helene Causes Massive Flooding and Damage in Quintana Roo, Mexico Severe flooding and material damage have been reported in Quintana Roo, with the Cancun hotel area heavily impacted. Thankfully, no loss of life has been reported. Recovery efforts are currently… pic.twitter.com/7Rq0YRTrPo

I just left Franklin County, and I have one message: listen to law enforcement and EVACUATE.



We are now expecting #Helene to be a CAT 4 storm at landfall with DEADLY STORM SURGE…up to 20ft of storm surge in the Big Bend. You can’t survive storm surge. 20ft is unimaginable and… pic.twitter.com/naYVFpzIfL