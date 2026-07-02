Rusi presreli novu ukrajinsku raketu, je li riječ o prvom napadu balističkim projektilom iz Ukrajine?

Ruske snage protuzračne obrane izvijestile su da su 30. lipnja iznad Moskovske oblasti presrele operativno-taktičku raketu dugog dometa, prema priopćenju ruskog Ministarstva obrane. Rusko ministarstvo obrane nije navelo točnu lokaciju ni tip rakete, ali je potvrdilo presretanje nakon što su izvješća javno dostupnih obavještajnih izvora (open source intelligence ili skraćeno OSINT) opisala neuobičajenu aktivnost ruske protuzračne obrane na velikoj visini, piše portal Defence Blog.

Otvoreni izvori s proruskog Telegram kanala Voyennyy Osvedomitel naveli su da su sustavi S-300 ili S-400 možda djelovali na velikoj visini tijekom zračne uzbune. Isti kanal istaknuo je da se profil djelovanja razlikuje od tipičnih obrazaca dronova ili krstarećih raketa te je spomenuo krater koji bi mogao biti povezan s presretnutim objektom, uz napomenu da se ne može isključiti niti da je bila riječ o balističkoj raketi.

Ukrajinska OSINT skupina CyberBoroshno kasnije je geolocirala krater u blizini sela Judanovke u Moskovskoj oblasti, uz Varšavsku autocestu jugozapadno od Moskve. Lokacija se nalazi duboko unutar ruskog teritorija i postala je ključna za analizu zbog udaljenosti od Ukrajine i navedenih obilježja udara.

Priopćenje ruskog Ministarstva obrane od 1. srpnja nije potvrdilo da je krater u Judanovki nastao od presretnute rakete niti je potvrdilo da je bila riječ o balističkom projektilu. Umjesto toga upotrijebilo je izraz "operativno-taktička raketa dugog dometa", što se razlikuje od uobičajenih moskovskih opisa ukrajinskih dronova, krstarećih projektila ili raketnih sustava.

Vojni analitičari koji su proučavali navedeni događaj usredotočili su se na signale djelovanja na velikoj visini, veličinu kratera i udaljenost od ukrajinskog teritorija, tretirajući ih kao pokazatelje mogućeg teškog balističkog sustava. Neke procjene OSINT zajednice stoga sugeriraju da bi objekt mogao biti bliži karakteristikama balističkog oružja nego drona ili krstareće rakete.

Jedan kandidat koji se spominje u analitičkim raspravama jest ukrajinska balistička raketa FP-9 povezana s tvrtkom Fire Point, o kojoj smo ranije već pisali. Međutim, to ostaje nepotvrđeno bez službenih dokaza ili vizualne potvrde, a nijedan ukrajinski izvor nije potvrdio lansiranje, dok nisu javno identificirani ostaci koji bi potkrijepili tu povezanost.