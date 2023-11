Rusija izvela veliki napad dronovima na Ukrajinu, pogođena infrastruktura

Ukrajinska protuzračna obrana oborila je tijekom noći 29 od 38 bespilotnih letjelica Šahed iranske proizvodnje lansiranih s ruskog teritorija, objavile su zračne snage.

Zračne snage navode u priopćenju da je napad na mnoge ukrajinske regije trajao od 20 sati u petak do 4 ujutro u subotu po lokalnom vremenu.

