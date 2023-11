Potres u Crnoj Gori, osjetio se i u Hrvatskoj: "Bilo je jako, treslo se sve u kući"

Euromediteranski seizmološki centar javlja da je u Crnoj Gori bio potres jačine 3,8.

Pročitajte i ovo Pitanje izbora Dio HDZ-ovaca frustiran, tvrde da ovise o trenutnom raspoloženju šefa: "HDZ-ovim biračima neće biti svejedno kad vide Rafale"

Tlo se zatreslo u 10:21 s epicentrom 63 kilometara sjeverozapadno od Podgorice i 19 kilometara sjevernije od Nikšića na dubini od devet kilometara.

#Earthquake (#земљотрес) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.6 || 16 km N of #Nikšić (#Montenegro) || 4 min ago (local time 10:21:26). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/H2itZFAqlp