Širi se rat?

Rusija, Iran i Turska poslale zlokobnu poruku: "Njegova krv nije prolivena uzalud"

Ismail Hanija Foto: HO/IRANIAN FOREIGN MINISTRY

U srijedu je ubijen vođa Hamasa u Gazi Ismail Hanyeh. Rusija, Iran i Turska osudile su to ubojstvo i naglasile da će to dovesti do dalje eskalacije napetosti.