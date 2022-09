Rusi masovno napuštaju svoju domovinu otkako je šef države Vladimir Putin objavio djelomičnu mobilizaciju 300.000 vojnika za rat u Ukrajini.

Iako iz Kremlja tvrde kako su izvješća o bijegu borbeno sposobnih muškaraca pretjerana, na brojnim graničnim prijelazima s Rusijom stvaraju se kolone automobila, a gužva je i u zračnom prometu, piše BBC.

Rusi nastavljaju bježati u Finsku: Počeo referendum u okupiranim pokrajinama Ukrajine

Lavrov na sastanku Vijeća sigurnosti optužio Ukrajinu za zločine pa nakon govora napustio dvoranu

"Prometne gužve nastale su na granicama Rusije s Kazahstanom, Mongolijom i Finskom. Prema finskoj graničnoj straži, 4824 Rusa prešlo je granicu u jednom danu, što je veliki porast u odnosu na 3133 koliko ih je prešlo tijekom cijeloga tjedna", objavljeno je na Twitter profilu Vigilant News.

Traffic jams formed on the borders of Russia with BSSR, Kazakhstan, Georgia, Mongolia and Finland. According to Matti Pitkanitti of the Finnish Border Guard, 4,824 Russians crossed the border in one day, compared to 3,133 during the entire previous week.#StopWar #StopPutinNOW pic.twitter.com/rKle4SvcNB