Ruska ratna mornarica ispalila je nadzvučne protubrodske projektile na lažnu metu u Japanskom moru, priopćilo je u utorak rusko ministarstvo obrane.

"U vodama Japanskog mora raketni brodovi Pacifičke flote ispalili su krstareće rakete tipa Moskit na lažnu neprijateljsku morsku metu", objavilo je ministarstvo na svom Telegram profilu.

Rusko ministarstvo obrane je preciziralo da je meta, koja se nalazila na udaljenosti od oko 100 kilometara, uspješno pogođena izravnim pogotkom dviju krstarećih raketa Moskit.

