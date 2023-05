U ruskom raketnom napadu na grad Dnjipar na istoku Ukrajine poginula je jedna osoba, a 15 je ranjeno. Napadnute su dvije medicinske klinike.

Najmanje jedna osoba je poginula, a 15 ozlijeđeno u jutrošnjem brutalnom napadu na dvije medicinske ustanove u gradu Dnjipru.

Potvrdio je to na Twitteru i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je objavio sljedeću poruku:

"Još jedan ruski raketni napad, još jedan zločin protiv čovječnosti. Uništene su zgrade klinike za psihološku medicinu i veterinarske klinike u gradu Dnjipru. Do sada je jedna osoba poginula, a 15 ih je ranjeno. U tijeku je otklanjanje posljedica granatiranja i spašavanje unesrećenih. Uključene su sve potrebne službe.

To je čisti ruski teror.

Rusija je svojom voljom izabrala put zla i od tog puta neće sama odustati. Moramo pobijediti teror i mi ćemo to učiniti. Ukrajina i cijeli slobodni svijet zajedno.

Hvala svima koji nam pomažu!"

Another 🇷🇺 missile attack, another crime against humanity as such. The buildings of a psychological clinic and a veterinary clinic in the city of Dnipro were destroyed. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the… pic.twitter.com/D0bYBPByjn