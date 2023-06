VIDEO Rušenje brane razotkrilo stravične prizore na dnu jezera: "Ljudi su vrištali tražeći pomoć"

Nakon što je eksplozivom raznesena brana Kahovka zbog čega je došlo do velikih poplava, na dnu umjetnog jezera otkrivene su tajne stare više od 80 godina.

Pjeskovito je dno, naime, prekriveno lubanjama, a neke još uvijek imaju vojne šljemove.

Dopisnik Kijev Posta Jason Jay Smart objavio je na Twitteru snimku na kojoj se vide ljudske lubanje i kosti iz Drugog svjetskog rata.

Dodaje da u blizini vjerojatno ima mnogo ostataka ljudskih kostiju iz vremena kada su Sovjeti uništili branu Zaporižje 1941. godine.

World War II Remains Found



After the explosion of the Kakhovskaya Dam, by Russia 🇷🇺, which caused the water to empty to the bottom of the reservoir, human remains of people from the Second World War were found. pic.twitter.com/4EiKWZ2GKk